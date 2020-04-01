Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос продолжил серию "сливов" о Денисе Ермаке, который через своего брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака "торгует" государственными должностями. На этот раз говорится о лоббировании екснардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".
В своем фейсбуке Лерос опубликовал обращение Дениса Ермака к экс-министру энергетики Алексею Оржелю, а также видео, где о лоббировании Купчака "дельцы" договариваются за 5 миллионов.
Интересно Не думаю, что Зеленский за меня заступится, – Гео Лерос о конфликте с Ермаком
В своем обращении брат главы ОПУ представляется просто участником войны и пишет о коррупционных схемах в "Энергоатоме". Для их устранения он предлагает назначить Владимира Купчака.
Казалось бы, благое дело, если бы не одно "но". Вместе с обращением депутат опубликовал видео, на котором предположительно Денис Ермак обсуждает, что за лоббирование с Купчака можно будет взыскать "где 5-10". Учитывая предыдущие суммы в этом скандале, вероятно, говорится о миллионах гривен.
Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом "Энергоатома". Все потому, что у него недостаточно профильного стажа. Пытались снизить градус,
– заявил Лерос.
Интересно, что 29 марта Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности руководителя госпредприятия Петра Котина.
Разговор о лоббировании Купчака и многое другое: смотрите видео
Обращение Дениса Ермака к экс-министру Оржелю по поводу Купчака: смотрите фото
Кто такой Владимир Купчак? Владимир Купчак – 41-летний украинский экономист родом из Ивано-Франковска. В 2012 году прошел в парламент как мажоритарщик от "Батькивщины". Впоследствии вышел из фракции из-за конфликта с Арсением Яценюком.
Что известно о скандале с Ермаком и его братом
Народный депутат Украины Гео Лерос 29 марта "слил" в сеть видео, где брат председателя Офиса Президента Украины Денис Ермак "барыжит" государственными должностями, ссылаясь на властные полномочия собственного брата.
Сам депутат пообещал обратиться со своими доказательствами в правоохранительные антикоррупционные органы. Андрей Ермак со своей стороны пообещал, что обратится в СБУ и ГБР. Все детали скандала – читайте по ссылке.
Впоследствии САП открыла дело по обращению Гео Лероса. А Андрей Ермак заявил, что слияние документов как-то связано с рассмотрением в парламенте законов о регулировании банковской сферы и рынке земли.
К слову, скандал между Леросом и Ермаком возник еще раньше. 20 марта Владимир Зеленский уволил своего советника Гео Лероса, который обвинил во всем Андрея Ермака. Якобы глава ОПГ попросил об этом президента в ответ на критику со стороны Лероса, которую он высказал в адрес Ермака.
Что такое "Энергоатом"? Государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. "Энергоатом" обеспечивает более 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды иногда и около 70%.
Читайте также
-
Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом31 марта , 23:53
-
НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал долларсегодня , 00:07
-
Украинец воевал за боевиков, шпионил для ФСБ, служил в ВСУ, а теперь идет под судсегодня , 04:41
-
Pro новости: Количество инфицированных растет. Новая партия тестов из Китая31 марта , 23:04
-
От коронавируса в Украине умерли уже 17 человек31 марта , 22:41
-
Рози Хантингтон-Уайтли обнажила грудь: соблазнительное фото31 марта , 22:25