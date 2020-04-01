Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос продолжил серию "сливов" о Денисе Ермаке, который через своего брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака "торгует" государственными должностями. На этот раз говорится о лоббировании екснардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".

В своем фейсбуке Лерос опубликовал обращение Дениса Ермака к экс-министру энергетики Алексею Оржелю, а также видео, где о лоббировании Купчака "дельцы" договариваются за 5 миллионов.

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В своем обращении брат главы ОПУ представляется просто участником войны и пишет о коррупционных схемах в "Энергоатоме". Для их устранения он предлагает назначить Владимира Купчака.

Казалось бы, благое дело, если бы не одно "но". Вместе с обращением депутат опубликовал видео, на котором предположительно Денис Ермак обсуждает, что за лоббирование с Купчака можно будет взыскать "где 5-10". Учитывая предыдущие суммы в этом скандале, вероятно, говорится о миллионах гривен.

Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом "Энергоатома". Все потому, что у него недостаточно профильного стажа. Пытались снизить градус,

– заявил Лерос.

Интересно, что 29 марта Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности руководителя госпредприятия Петра Котина.

Разговор о лоббировании Купчака и многое другое: смотрите видео

Обращение Дениса Ермака к экс-министру Оржелю по поводу Купчака: смотрите фото

Кто такой Владимир Купчак? Владимир Купчак – 41-летний украинский экономист родом из Ивано-Франковска. В 2012 году прошел в парламент как мажоритарщик от "Батькивщины". Впоследствии вышел из фракции из-за конфликта с Арсением Яценюком.

Что известно о скандале с Ермаком и его братом

Народный депутат Украины Гео Лерос 29 марта "слил" в сеть видео, где брат председателя Офиса Президента Украины Денис Ермак "барыжит" государственными должностями, ссылаясь на властные полномочия собственного брата.

Сам депутат пообещал обратиться со своими доказательствами в правоохранительные антикоррупционные органы. Андрей Ермак со своей стороны пообещал, что обратится в СБУ и ГБР. Все детали скандала – читайте по ссылке .

Впоследствии САП открыла дело по обращению Гео Лероса. А Андрей Ермак заявил, что слияние документов как-то связано с рассмотрением в парламенте законов о регулировании банковской сферы и рынке земли.

К слову, скандал между Леросом и Ермаком возник еще раньше. 20 марта Владимир Зеленский уволил своего советника Гео Лероса, который обвинил во всем Андрея Ермака. Якобы глава ОПГ попросил об этом президента в ответ на критику со стороны Лероса, которую он высказал в адрес Ермака.