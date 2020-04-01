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      Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака

      - Читати новину українською
      Лерос опубликовал новый слив о якобы брате Ермака / коллаж 24 канала

      Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос продолжил серию "сливов" о Денисе Ермаке, который через своего брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака "торгует" государственными должностями. На этот раз говорится о лоббировании екснардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".

      В своем фейсбуке Лерос опубликовал обращение Дениса Ермака к экс-министру энергетики Алексею Оржелю, а также видео, где о лоббировании Купчака "дельцы" договариваются за 5 миллионов.

      Интересно Не думаю, что Зеленский за меня заступится, – Гео Лерос о конфликте с Ермаком

      В своем обращении брат главы ОПУ представляется просто участником войны и пишет о коррупционных схемах в "Энергоатоме". Для их устранения он предлагает назначить Владимира Купчака.

      Казалось бы, благое дело, если бы не одно "но". Вместе с обращением депутат опубликовал видео, на котором предположительно Денис Ермак обсуждает, что за лоббирование с Купчака можно будет взыскать "где 5-10". Учитывая предыдущие суммы в этом скандале, вероятно, говорится о миллионах гривен.

      Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом "Энергоатома". Все потому, что у него недостаточно профильного стажа. Пытались снизить градус,
      –        заявил Лерос.

      Интересно, что 29 марта Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности руководителя госпредприятия Петра Котина.

      Разговор о лоббировании Купчака и многое другое: смотрите видео

      Обращение Дениса Ермака к экс-министру Оржелю по поводу Купчака: смотрите фото

      Кто такой Владимир Купчак? Владимир Купчак – 41-летний украинский экономист родом из Ивано-Франковска. В 2012 году прошел в парламент как мажоритарщик от "Батькивщины". Впоследствии вышел из фракции из-за конфликта с Арсением Яценюком.

      Что известно о скандале с Ермаком и его братом

      Народный депутат Украины Гео Лерос 29 марта "слил" в сеть видео, где брат председателя Офиса Президента Украины Денис Ермак "барыжит" государственными должностями, ссылаясь на властные полномочия собственного брата.

      Сам депутат пообещал обратиться со своими доказательствами в правоохранительные антикоррупционные органы. Андрей Ермак со своей стороны пообещал, что обратится в СБУ и ГБР. Все детали скандала – читайте по ссылке.

      Впоследствии САП открыла дело по обращению Гео Лероса. А Андрей Ермак заявил, что слияние документов как-то связано с рассмотрением в парламенте законов о регулировании банковской сферы и рынке земли.

      К слову, скандал между Леросом и Ермаком возник еще раньше. 20 марта Владимир Зеленский уволил своего советника Гео Лероса, который обвинил во всем Андрея Ермака. Якобы глава ОПГ попросил об этом президента в ответ на критику со стороны Лероса, которую он высказал в адрес Ермака.

      Что такое "Энергоатом"? Государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. "Энергоатом" обеспечивает более 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды иногда и около 70%.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коррупция Гео Лерос Кабинет Министров Украины Алексей Оржель Энергетика Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Новости политики
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