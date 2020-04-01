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      Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака

      - Читать новость на русском
      Лерос опублікував новий злив про буцімто брата Єрмака / колаж 24 каналу

      Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос продовжив серію "зливів" про Дениса Єрмака, який через свого брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака "торгує" державними посадами. Цього разу мовиться про лобіювання екснардепа Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства "Енергоатом".

      У своєму фейсбуці Лерос опублікував звернення Дениса Єрмака до ексміністра енергетики Олексія Оржеля, а також відео, де про лобіювання Купчака "ділки" домовляються за 5 мільйонів.

      Цікаво Не думаю, що Зеленський за мене заступиться, – Гео Лерос про конфлікт з Єрмаком

      У своєму зверненні брат голови ОПУ представляється просто учасником війни і пише про корупційні схеми в "Енергоатомі". Для їх усунення він пропонує призначити Володимира Купчака.

      Здавалося б, благе діло, якби не одне "але". Разом зі зверненням депутат опублікував відео, на якому імовірно Денис Єрмак обговорює, що за лобіювання з Купчака можна буде стягнути "десь 5-10". Зважаючи на попередні суми у цьому скандалі, імовірно, мовиться про мільйони гривень.

      До речі, є інформація, що Купчака збирається зараз призначити віцепрезидентом "Енергоатому". Усе тому, що у нього недостатньо профільного стажу. Намагалися знизити градус,
      – заявив Лерос.

      Цікаво, що 29 березня Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки керівника держпідприємства Петра Котіна.

      Розмова про лобіювання Купчака і багато іншого: дивіться відео

      Звернення Дениса Єрмака до ексміністра Оржеля щодо Купчака: дивіться фото

      Хто такий Володимир Купчак?Володимир Купчак – 41-річний український економіст родом з Івано-Франківська. У 2012 році пройшов до парламенту як мажоритарник від "Батьківщини". Згодом вийшов з фракції через конфлікт з Арсенієм Яценюком.

      Що відомо про скандал з Єрмаком і його братом

      Народний депутат України Гео Лерос 29 березня злив у мережу відео, де брат голови Офісу Президента України Денис Єрмак "барижить" державними посадами, посилаючись на владні повноваження власного брата.

      Сам депутат пообіцяв звернутися зі своїми доказами до правоохоронних антикорупційних органів. Андрій Єрмак зі свого боку пообіцяв, що звернеться до СБУ і ДБР. Усі деталі скандалу – читайте за посиланням.

      Згодом САП відкрила справу за зверненням Гео Лероса. А Андрій Єрмак заявив, що злиття документів якось пов'язане з розглядом у парламенті законів про регулювання банківської сфери і ринок землі.

      До слова, скандал між Леросом і Єрмаком виник ще раніше. 20 березня Володимир Зеленський звільнив свого радника Гео Лероса, який звинуватив у всьому Андрія Єрмака. Буцімто голова ОПУ попросив про це президента у відповідь на критику з боку Лероса, яку він висловив на адресу Єрмака.

      Що таке "Енергоатом"?Державне підприємство у сфері ядерної енергетики. "Енергоатом" забезпечує понад 50% усієї потреби електроенергії в Україні, а в осінньо-зимові періоди подекуди і близько 70%.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Корупція Гео Лерос Кабінет Міністрів України Олексій Оржель Енергетика Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Новини політики
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