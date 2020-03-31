Не думаю, що Зеленський за мене заступиться, – Гео Лерос про конфлікт з Єрмаком

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував 29 березня відео, на яких нібито брат Андрія Єрмака "торгує держпосадами". Флешку з відповідними записами нардеп отримав ще в п'ятницю, 27 березня. Наразі він повідомив слідчим НАБУ, за яких обставин вона в нього опинилась. Втім, поки що це є таємницею слідства.

Однак найближчим часом це стане загальнодоступним фактом. Про це нардеп від партії "Слуга народу" розповів в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі.

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Він зазначив, що неможливо не помітити факти корупції на цих відео. Це показує факт, що Андрій Єрмак разом зі своїм братом продають державні посади. Нардеп додав, що в його пості на фейсбуці є відеозапис, де брат Андрія Єрмака пропонує за посаду директора "Енергоатома" отримати чи заробити 5 мільйонів.

Дивіться відео, які оприлюднив Гео Лерос:

Народний депутат розповів, що надав документи, в яких сам Денис Єрмак ініціює рекомендацію на ім’я колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням розглянути на посаду директора "Енергоатома" ту людину, про яку йде мова на плівках.

Поки що результат оприлюднення цих плівок – порушення кримінальних справ проти мене. Щодня вони вигадують нові справи. Факт існування корупції мало кого хвилює на сьогодні. Важливо, хто їх опублікував, а про що там йде мова, хто винен, кого потрібно притягнути до відповідальності, імовірно, мало хвилює ДБР, Прокуратуру та СБУ,

– наголосив Гео Лерос.

Він також розповів, що 30 березня подав заяву в САП про можливі незаконні призначення, а згодом її перенаправили в НАБУ.

Гео Лерос назвав політичним тиском те, що проти нього порушили 5 кримінальних справ за 2 дні. Також він розповів, що є люди, які публічно написали, що підтримують його і не підтримують керівника Офісу Президента. Більшість депутатів особисто написали, що вони разом з ним.

Втім, на його думку, всі вони бачать результат, що йде політична розправа. Тому переживають, тобто, не хочуть вплутуватися.

Нардеп зазначив, що поки все те, що він робить, відповідає передвиборчій кампанії президента:

Боротьба з корупцією;

Показати публічності топчиновників, які крадуть, і через них бідують люди.

Він додав, що не відступив від жодного пункту з передвиборчої кампанії. Тож якщо фракція вирішить його виключити згідно з цими міркуванням, нардеп буде змушений з цим погодитися.

Не думаю, що на цьому етапі президент за мене заступиться. Щиро сподіваюся на його об'єктивність ситуації, і він просто звільнить Андрія Єрмака, який на сьогодні тягне на дно весь політичний устрій країни. Це продаж України в Мінську. Людина просто створює розкол в країні. Це тягне на дно всю партію, рейтинг президента. Це єдина людина, яка на сьогодні ворог номер 1,

– розповів Гео Лерос.

Він зазначив, що на місці президента, із задоволенням виключив Андрія Єрмака. Натомість взяв би якогось відмінного менеджера, який впорався б з завданням керівництва Офісом Президента.

Що відомо про скандал між Єрмаком і Леросом?

► Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами";

► Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний;

► Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує";

► На скандал вже зреагувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомстві відкрили справу за позовом Гео Лероса про можливі незаконні призначення. Пізніше її перенаправили в НАБУ;

►Згодом у мережі з'явились нові відео з нібито братом Єрмака;

►30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву до відомства подав голова Офісу Президента Андрій Єрмак, брата якого засвітили на відео.