Єрмак може стати ахіллесовою п'ятою Зеленського, – політолог

Державне бюро розслідувань відкрило справу за 4 статтями проти нардепа Гео Лероса через оприлюднення відеозаписів, на яких нібито брат Андрія Єрмака "торгував державними посадами." На думку політолога Бориса Тизенгаузена, ці 4 справи є найбільшою дурницею, яку могли вигадати опоненти Гео Лероса. Крім цього, вони з однієї серії цього скандалу створили цілий серіал.

У прямому ефірі 24 каналу політолог пояснив, що ця історія буде розтягнута в часі, і з’являтиметься дуже багато інформприводів, пов’язаних з походами Лероса в різні силові структури, з його показаннями, з тиском на нардепа.

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За словами Бориса Тизенгаузена, це те ж саме, коли чиновники чи політики починають війну з журналістами,в якій ніхто ніколи не перемагав.

Зрештою, вони думають, для чого все це зробили, тому що спільнота об’днується, люди навколо Лероса. Тобто, тепер Єрмак – зло, а Лерос – лицар, який бореться з цим злом. Це була велика дурниця з боку опонентів Лероса,

– зазначив політолог.

Борис Тизенгаузен розповів, що українські політики йдуть двома шляхами:

Вони починають ходити на телеефіри і розповідати, що це все неправда, які вони чесні і скільки зробили всього для країни;

Щодо очевидних речей вони кажуть, що це все неправда, тобто "Я подаю на всіх в суд, мене оббрехали, я найчесніша людина у світі".

Натомість у цивілізованих країнах політики йдуть ще третім шляхом. На момент розслідування, чиновник такого рівня, як Андрій Єрмак, складає свої повноваження, доки не буде все з’ясовано. Або якщо люди розуміють, що це все правда, самі йдуть у відставку.

У нас цього не відбудеться, тому що немає інституту політичної відповідальності. Будуть виправдовуватися до останнього, навіть якщо на всіх плівках буде показано, як ти береш гроші чи з кимось домовляєшся. Все одно будуть говорити, що це якийсь монтаж,

– наголосив політолог.

Що відомо про скандал між Єрмаком і Леросом?► Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".

► Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.

► Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".

► На скандал вже зреагувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомстві відкрили справу за позовом Гео Лероса про можливі незаконні призначення.

►Згодом у мережі з'явились нові відео з нібито братом Єрмака.

►30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву до відомства подав голова Офісу Президента Андрій Єрмак, брата якого засвітили на відео.

На питання, чи причетний Андрій Богдан до скандальних плівок, політолог відповів, що може бути все, що завгодно, втім потрібно розуміти, що таке презумпція невинуватості. Втім, Борис Тизенгаузен не розуміє, для чого колишньому очільнику Офісу Президента робити це саме зараз.

Він наголосив, якщо ці плівки справжні, то стає зрозуміло, що брата Андрія Єрмака "вели" достатньо давно, і записували до того, як Андрій Єрмак став главою Офісу Президента.



Андрій Богдан / Фото pravda.com

На думку Бориса Тизенгаузена, це є дзвінок всім депутатам, політикам, міністрам. Адже Лерос написав, що це не остання серія, тому, імовірно, що згодом будуть опубліковані різні відео.

Політолог розповів, що сам Андрій Єрмак у відставку не подасть. На місці Зеленського було б правильно відправити його у відставку. Адже президенту постійно нагадують про весну, яка прийшла, і про відсутність посадок. За його словами, коли скандал морально-етичний, наприклад, хтось з Верховної Ради викликає повію, то це одна історія. Коли продають державні посади, то це зовсім інше.

Хоча Зеленський прибирав від себе людей і через менші провини. До прикладу, невідомо за що прибрали Богдана. Якщо Зеленський не прибере Єрмака, то це буде його "ахіллесовою п’ятою", як і низка інших моментів. Все буде залежати від розвитку цієї справи. Якщо буде доведено, що він, дійсно, продавав, а Зеленський не відправив у відставку, фактично, свою праву руку, главу Офісу Президента, то його будуть постійно бити цим Єрмаком,

– прокоментував Борис Тизенгаузен.

За словами політолога, Андрій Єрмак – достатньо закрита особистість. "Я подивився кілька інтерв’ю, і був здивоаний, що пан Єрмак може протягом двох годин не відповідати прямо на жодне з питань. Це вищий пілотаж дипломатії", – розповів Борис Тизенгаузен.

Також він пояснив, що Єрмак зараз відбудовує під себе вертикаль, зокрема, і в регіонах. Найближчим часом будуть змінювати глав обласних держадміністрацій. На думку політолога, скандал з плівками серйозно вдарить по репутації керівника Офісу Президента, і по ставленню Зеленського до нього. Тим паче, що Єрмак з братом зробили все, щоб цей скандал далі розвивався, подавши позов проти Лероса в силові структури.

Про нові кадрові призначення в уряді

Борис Тизенгаузен відзначив, що це досить хаотичні кроки. Адже ніхто не знає, за якими критеріями спочатку звільнили Скалецьку (Зоряна Скалецька – ексміністерка охорони здоров'я), потім Ємця (Ілля Ємець – колишный очільник МОЗ).

"Що конкретно вони зробили, через що їх звільнили: не підготували країну до епідемії, так і скажіть. Чи за те, що Ємець необдумано сказав, що люди 65+ – це вже не жильці?", – зазначив політолог.



Зоряна Скалецька, Ілля Ємець / Колаж 24 каналу

За словами політолога, найбільше помилка, яку роблять новопризначені політики, міністри чи, зокрема, прем’єр-міністр Шмигаль, вони одразу біжать на телевізійні ефіри, говорять стільки всього, що доводиться їм потім сидіти тихо.

Згадайте, як Денис Шмигаль пішов на телеканали, наговорив, а потім йому "прилетіло" і за воду в Крим. Не потрібно. Попрацюйте кілька місяців, а потім доповідайте про результат,

– розповів Борис Тизенгаузен.

Що сказав Шмигаль про воду в Крим і чому виник скандал?

Новий прем'єр Денис Шмигаль ввечері 5 березня висловив думку, що постачання води в анексований Крим не є питанням торгівлі з окупантом. Він переконаний, що це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть на анексованому півострові.

Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим – це Україна. Ми не збираємося подавати воду не в Україну. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть,

– заявив прем'єр.

Такі словами голови уряду викликали неабиякий розголос серед українського суспільства. Тому через кілька годин Шмигаль зробив нову заяву і пояснив, що питання подачі води в окуповний Крим – складне, й обговорювати його на ток-шоу – не найкращий варіант. Прем'єр нагадав: Україна не забуває про своїх громадян, які залишились жити на півострові, хоче допомагати їм і піклуватися про них.

"Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", – пояснив Шмигаль.

Вже під час години запитань до уряду в Раді Шмигаль додав, що Україна не буде постачати воду для промислових і військових об’єктів в анексованому Криму. Однак в разі необхідності українцям воду для пиття постачати будуть.