Ермак может стать ахиллесовой пятой Зеленского, – политолог

Государственное бюро расследований открыло дело по 4 статьям против нардепа Гео Лероса из-за обнародования видеозаписей, на которых якобы брат Андрея Ермака "торговал государственными должностями". По мнению политолога Бориса Тизенгаузена, эти 4 дела являются самой большой глупостью, которую могли придумать оппоненты Гео Лероса. Кроме этого, они из одной серии этого скандала создали целый сериал.

В прямом эфире 24 канала политолог объяснил, что эта история будет растянута во времени, и будет появляться очень много информповодов, связанных с походами Лероса в различные силовые структуры, с его показаниями, с давлением на нардепа.

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По словам Бориса Тизенгаузена, это то же самое, когда чиновники или политики начинают войну с журналистами, в которой никто никогда не побеждал.

В конце концов, они думают, для чего все это сделали, потому что сообщество объдиняется, люди вокруг Лероса. То есть, теперь Ермак – зло, а Лерос – рыцарь, который борется с этим злом. Это была большая глупость со стороны оппонентов Лероса,

– отметил политолог.

Борис Тизенгаузен рассказал, что украинские политики идут двумя путями:

Они начинают ходить на телеэфиры и рассказывать, что это все неправда, что они честные и сколько сделали всего для страны.

Про очевидные вещи они говорят, что это все неправда, то есть: "Я подаю на всех в суд, меня оклеветали, я самый честный человек в мире".

В цивилизованных странах политики идут еще по третьему пути. На момент расследования, чиновник такого уровня, как Андрей Ермак, слагает свои полномочия, пока не будет все ясно. Или если люди понимают, что это все правда, сами уходят в отставку.

У нас этого не произойдет, потому что нет института политической ответственности. Будут оправдываться до последнего, даже если на всех пленках будет показано, как ты берешь деньги или с кем-то договариваешься. Все равно будут говорить, что это какой-то монтаж,

– отметил политолог.

Что известно о скандале между Ермаком и Леросом?► Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что председатель ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".

► Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он честный и порядочный.

► Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".

► На скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях.

►Позже в сети появились новые видео с якобы братом Ермака.

►30 марта ГБР открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление в ведомство подал председатель Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого засветили на видео.

На вопрос, причастен ли Андрей Богдан к скандальным пленкам, политолог ответил, что может быть все, что угодно, впрочем нужно понимать, что такое презумпция невиновности. Впрочем, Борис Тизенгаузен не понимает, для чего бывшему руководителю Офиса Президента делать это именно сейчас.

Он отметил, что если эти пленки настоящие, то становится понятно, что брата Андрея Ермака "вели" достаточно давно и записывали до того, как Андрей Ермак стал главой Офиса Президента.



Андрей Богдан / Фото pravda.com

По мнению Бориса Тизенгаузена, это звонок всем депутатам, политикам, министрам. Ведь Лерос написал, что это не последняя серия, поэтому, вероятно, что впоследствии будут опубликованы различные видео.

Политолог рассказал, что сам Андрей Ермак в отставку не подаст. На месте Зеленского было бы правильно отправить его в отставку. Ведь президенту постоянно напоминают о весне, которая пришла, и об отсутствии посадок. По его словам, когда скандал морально-этический, например, кто-то из Верховной Рады вызывает проститутку, то это одна история. Когда продают государственные должности, то это совсем другое.

Хотя Зеленский убирал от себя людей и за меньшие проступки. К примеру, неизвестно за что убрали Богдана. Если Зеленский не уберет Ермака, то это будет его "ахиллесовой пятой", как и ряд других моментов. Все будет зависеть от развития этого дела. Если будет доказано, что он действительно продавал, а Зеленский не отправил в отставку, фактически, свою правую руку, главу Офиса Президента, то его будут постоянно бить этим Ермаком,

– прокомментировал Борис Тизенгаузен.

По словам политолога, Андрей Ермак – достаточно закрытая личность. "Я посмотрел несколько интервью, и был удивлен, что господин Ермак может в течение двух часов не отвечать прямо ни на один из вопросов. Это высший пилотаж дипломатии", – рассказал Борис Тизенгаузен.

Также он пояснил, что Ермак сейчас восстанавливает под себя вертикаль в том числе и в регионах. В ближайшее время будут менять глав областных госадминистраций. По мнению политолога, скандал с пленками серьезно ударит по репутации руководителя Офиса Президента и по отношению Зеленского к нему. Тем более, что Ермак с братом сделали все, чтобы этот скандал дальше развивался, подав иск против Лероса в силовые структуры.

О новых кадровых назначениях в правительстве

Борис Тизенгаузен отметил, что это довольно хаотичные шаги. Ведь никто не знает, по каким критериям сначала уволили Скалецкую (Зоряна Скалецкая – экс-министр здравоохранения), затем Емца (Илья Емец – бывший глава Минздрава).

"Что конкретно они сделали, из-за чего их уволили: не подготовили страну к эпидемии, так и скажите. Или за то, что Емец необдуманно сказал, что люди 65+ – это уже не жильцы?", – отметил политолог.



Зоряна Скалецкая, Илья Емец / Коллаж 24 канала

По словам политолога, самая большая ошибка, которую делают вновь назначенные политики, министры или, в частности, премьер-министр Шмыгаль, они сразу бегут на телевизионные эфиры, говорят столько всего, что приходится им потом сидеть тихо.

Вспомните, как Денис Шмыгаль пошел на телеканалы, наговорил, а затем ему "прилетело" и за воду в Крым. Не нужно. Поработайте несколько месяцев, а потом доложите о результате,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Что сказал Шмыгаль о воде в Крым и почему возник скандал?

Новый премьер Денис Шмыгаль вечером 5 марта высказал мнение, что поставка воды в аннексированный Крым не является вопросом торговли с оккупантом. Он убежден, что это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на аннексированном полуострове.

Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым – это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут,

– заявил премьер.

Такие словам главы правительства вызвали большой резонанс в украинском обществе. Поэтому через несколько часов Шмыгаль сделал новое заявление и пояснил, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым – сложный, и обсуждать его на ток-шоу – не лучший вариант. Премьер напомнил: Украина не забывает о своих гражданах, которые остались жить на полуострове, хочет помогать им и заботиться о них.

"Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – пояснил Шмыгаль.

Уже во время часа вопросов к правительству в Раде Шмыгаль добавил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако в случае необходимости украинцам воду для питья поставлять будут.