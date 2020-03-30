Отправляемся на Банковую: в сети появилось новое видео с якобы братом Ермака
В сети опубликовали новое видео, что связано с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Человек, похожий на Дениса Ермака, якобы получает деньги за назначение на должность.
На видео, опубликованном телеграм-каналом "д'Ермак" говорится об "инструкциях" собеседникам накануне якобы визита в Офис Президента.
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В частности, во время этого разговора звучит призыв "не вспоминать брата".
Пожалуйста, есть я. Не упоминаем брата, вообще. Даже не говори, к кому мы поедем,
– отмечает человек, похожий на Дениса Ермака.
Смотрите новое видео с участием якобы Дениса Ермака:
Что известно о скандале с братом Андрея Ермака
- Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
- Ермак ответил, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он честный и порядочный.
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
- Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.
- 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление в ведомство подал глава Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого засветили на видео.
- В то же время есть и противоположное дело, которое 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять в нем будут руководство Офиса Президента Украины.
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