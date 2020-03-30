20:46
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Отправляемся на Банковую: в сети появилось новое видео с якобы братом Ермака

      - Читати новину українською
      Новое видео с участием якобы брата Андрея Ермака / Скриншот из видео

      В сети опубликовали новое видео, что связано с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Человек, похожий на Дениса Ермака, якобы получает деньги за назначение на должность.

      На видео, опубликованном телеграм-каналом "д'Ермак" говорится об "инструкциях" собеседникам накануне якобы визита в Офис Президента.

      Актуально ГБР открыло дело из-за "слива Ермака": по каким статьям

      В частности, во время этого разговора звучит призыв "не вспоминать брата".

      Пожалуйста, есть я. Не упоминаем брата, вообще. Даже не говори, к кому мы поедем,
      – отмечает человек, похожий на Дениса Ермака.

      Смотрите новое видео с участием якобы Дениса Ермака:

      Что известно о скандале с братом Андрея Ермака

      • Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видео 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
      • Ермак ответил, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Также он честный и порядочный.
      • Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
      • Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.
      • 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление в ведомство подал глава Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого засветили на видео.
      • В то же время есть и противоположное дело, которое 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять в нем будут руководство Офиса Президента Украины. 
      Автор: Эмал Наби
      Теги: САП Коррупция Офіс Президента Скандал Андрей Ермак Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 16:43 Сергей Марченко: что известно о новом министре финансов
      Новини України 4888
      сегодня , 16:45 Украинец умер после избиения инспекторами в Португалии: за дело взялись правоохранители
      Новини України 14714
      сегодня , 17:40 На Винниччине онколог заболел коронавирусом и продолжал принимать пациентов
      Лікування 12518
      сегодня , 18:15 Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски
      Food and Drinks 12759
      сегодня , 15:00 Игорь Уманский больше не министер финансов: что о нем известно
      Новини України 6529
      сегодня , 17:50 На выездах из Одессы и области установили блокпосты: фото
      Новини України 4717
      сегодня , 14:17 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенец
      Лікування 23229
      сегодня , 16:38 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
      Новини України 28321
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Чему нас научит карантин: 14 полезных привычек
      Анатолій Амелін
      сегодня , 17:35 Коронавирус – стресс-тест для современного мира
      Павло Казарін
      сегодня , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук