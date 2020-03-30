Отправляемся на Банковую: в сети появилось новое видео с якобы братом Ермака

В сети опубликовали новое видео, что связано с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Человек, похожий на Дениса Ермака, якобы получает деньги за назначение на должность.

На видео, опубликованном телеграм-каналом "д'Ермак" говорится об "инструкциях" собеседникам накануне якобы визита в Офис Президента.

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В частности, во время этого разговора звучит призыв "не вспоминать брата".

Пожалуйста, есть я. Не упоминаем брата, вообще. Даже не говори, к кому мы поедем,

– отмечает человек, похожий на Дениса Ермака.

Смотрите новое видео с участием якобы Дениса Ермака:

Что известно о скандале с братом Андрея Ермака