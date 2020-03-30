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      ГБР открыло дело по заявлению Ермака из-за якобы торговли госдолжностями

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      ГБР открыло дело по заявлению Ермака / lexinform.com.ua

      Государственное бюро расследований открыло дело из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление в ГБР подал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Интерфакс-Украина.

      Важно Меня и брата облили грязью, – Ермак о слитых Леросом видео

      В ГБР сообщили, что открыли производство сразу по четырем статьям уголовного кодекса Украины.

      Добавим, что 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла по иску народного депутата Украины Гео Лероса дело о возможных незаконных назначениях. Будет проверяться в этом деле и причастность руководства Офиса Президента Украины.

      Что известно о якобы торговле госдолжностями

      • Народный депутат Украины Гео Лерос 29 марта слил в сеть видео, где брат главы Офиса Президента Украины Денис Ермак "барыжит" государственными должностями, ссылаясь на властные полномочия собственного брата.
      • Сам депутат пообещал обратиться со своими доказательствами в правоохранительные антикоррупционные органы. Андрей Ермак со своей стороны пообещал, что обратится в СБУ и ГБР.
      • К слову, скандал между Леросом и Ермаком возник еще раньше. 20 марта Владимир Зеленский уволил своего советника Гео Лероса, который обвинил во всем Андрея Ермака. Якобы глава ОПУ попросил об этом президента в ответ на критику со стороны Лероса, которую он высказал в адрес Ермака.

      Все детали скандала – читайте по ссылке.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Андрей Ермак Коррупция Офіс Президента Государственное бюро расследований САП Скандал
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