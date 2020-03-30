ДБР відкрило справу за заявою Єрмака через нібито торгівлю держпосадами
Державне бюро розслідувань відкрило справу через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву до ДБР подав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає Інтерфакс-Україна.
Важливо Мене і брата облили брудом, – Єрмак про злиті Леросом відео
У ДБР повідомили, що відкрили провадження одразу за чотирма статтями кримінального кодексу України.
Додамо, що 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса справу про можливі незаконні призначення. Перевірятиметься у цій справі і причетність керівництва Офісу Президента України.
Що відомо про нібито торгівлю держпосадами
- Народний депутат України Гео Лерос 29 березня злив у мережу відео, де брат голови Офісу Президента України Денис Єрмак "барижить" державними посадами, посилаючись на владні повноваження власного брата.
- Сам депутат пообіцяв звернутися зі своїми доказами до правоохоронних антикорупційних органів. Андрій Єрмак зі свого боку пообіцяв, що звернеться до СБУ і ДБР.
- До слова, скандал між Леросом і Єрмаком виник ще раніше. 20 березня Володимир Зеленський звільнив свого радника Гео Лероса, який звинуватив у всьому Андрія Єрмака. Буцімто голова ОПУ попросив про це президента у відповідь на критику з боку Лероса, яку він висловив на адресу Єрмака.
Усі деталі скандалу – читайте за посиланням.
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