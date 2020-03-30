Мене і брата облили брудом, – Єрмак про злиті Леросом відео

Брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис прокоментував відео, які вчора здійняли в мережі скандал. Фігурант кадрів каже, що не пам'ятає, з ким саме тоді говорив, а з майна має лише ноутбук, телефон і велосипед.

На уточнювальне запитання, чи памʼятає він, з ким зустрічався, Денис Єрмак відповів, що ні. Так він прокоментував виданню the Babel.

Раніше САП за позовом Лероса відкрила справу, де фігурує Єрмак

Шахраї, нарізка. По суті, я обговорюю проєкти, які подавав у системі звернення громадян до Кабміну. Прикро, що мої ініціативи реформ і проєктів мало того що не розглянули на Кабміні (відписки, понад 50), але й особисто мене і брата облили брудом,

– прокоментував Єрмак.

Єрмак сказав, що всі його досягнення, благі ідеї та репутація знищені. Додав, що зараз він живе з батьками, з майна в нього лише хороший ноутбук, телефон і велосипед, подарований його другом.

"Злиття Єрмака" Леросом: коротко