Мене і брата облили брудом, – Єрмак про злиті Леросом відео
Брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис прокоментував відео, які вчора здійняли в мережі скандал. Фігурант кадрів каже, що не пам'ятає, з ким саме тоді говорив, а з майна має лише ноутбук, телефон і велосипед.
На уточнювальне запитання, чи памʼятає він, з ким зустрічався, Денис Єрмак відповів, що ні. Так він прокоментував виданню the Babel.
Раніше САП за позовом Лероса відкрила справу, де фігурує Єрмак
Шахраї, нарізка. По суті, я обговорюю проєкти, які подавав у системі звернення громадян до Кабміну. Прикро, що мої ініціативи реформ і проєктів мало того що не розглянули на Кабміні (відписки, понад 50), але й особисто мене і брата облили брудом,
– прокоментував Єрмак.
Єрмак сказав, що всі його досягнення, благі ідеї та репутація знищені. Додав, що зараз він живе з батьками, з майна в нього лише хороший ноутбук, телефон і велосипед, подарований його другом.
"Злиття Єрмака" Леросом: коротко
- Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".
- Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- Тим часом на скандал вже зреагувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомстві відкрили справу за позовом Гео Лероса про можливі незаконні призначення.
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