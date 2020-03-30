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      Меня и брата облили грязью, – Ермак о слитых Леросом видео

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      Денис Ермак на видео со скрытой камеры / скриншот из видео

      Брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис прокомментировал видео, которые вчера подняли в сети скандал. Фигурант кадров говорит, что не помнит, с кем именно тогда говорил, а из имущества имеет только ноутбук, телефон и велосипед.

      На уточняющий вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Денис Ермак ответил, что нет. Так он прокомментировал изданию the Babel.

      Ранее САП по иску Лероса открыла дело, где фигурирует Ермак

      Мошенники, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан к Кабмину. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели в Кабмине (отписки, более 50), но и лично меня и брата облили грязью,
      – прокомментировал Ермак.

      Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями, из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом.

      "Слив Ермака" Леросом: коротко

      • Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
      • Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный.
      • Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
      • Тем временем на скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Офіс Президента Андрей Ермак
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