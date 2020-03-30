Меня и брата облили грязью, – Ермак о слитых Леросом видео

Брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис прокомментировал видео, которые вчера подняли в сети скандал. Фигурант кадров говорит, что не помнит, с кем именно тогда говорил, а из имущества имеет только ноутбук, телефон и велосипед.

На уточняющий вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Денис Ермак ответил, что нет. Так он прокомментировал изданию the Babel.

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Мошенники, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан к Кабмину. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели в Кабмине (отписки, более 50), но и лично меня и брата облили грязью,

– прокомментировал Ермак.

Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями, из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом.

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