Меня и брата облили грязью, – Ермак о слитых Леросом видео
Брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис прокомментировал видео, которые вчера подняли в сети скандал. Фигурант кадров говорит, что не помнит, с кем именно тогда говорил, а из имущества имеет только ноутбук, телефон и велосипед.
На уточняющий вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Денис Ермак ответил, что нет. Так он прокомментировал изданию the Babel.
Ранее САП по иску Лероса открыла дело, где фигурирует Ермак
Мошенники, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан к Кабмину. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели в Кабмине (отписки, более 50), но и лично меня и брата облили грязью,
– прокомментировал Ермак.
Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями, из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом.
"Слив Ермака" Леросом: коротко
- Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
- Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный.
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
- Тем временем на скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях.
Читайте также
-
Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля: причины громких отставоксегодня , 13:48
-
Игоря Уманского уволили с должности министра финансовсегодня , 14:26
-
Сколько стоит государству смерть одного украинцасегодня , 15:10
-
Кличко обратился к киевлянам: "Если продолжатся эти тусовки, нас всех будет ждет катастрофа"сегодня , 12:44
-
Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких странсегодня , 10:13
-
Широкодоступная вакцина или природный иммунитет: эксперт объяснил, как победить COVID-19сегодня , 13:44