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      САП по иску Лероса открыла дело, где фигурирует Ермак

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      САП открыла дело о возможных незаконных назначениях, где фигурирует Ермак

      Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла по иску народного депутата Украины Гео Лероса дело о возможных незаконных назначениях. Проверяться по этому делу будет и причастность руководства Офиса Президента Украины.

      Об открытии уголовного производства по факту возможных коррупционных действий при назначений сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

      Важно Гео Лерос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коррупция Слуга народа Новости политики Андрей Ермак Офіс Президента
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