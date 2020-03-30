САП по иску Лероса открыла дело, где фигурирует Ермак
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла по иску народного депутата Украины Гео Лероса дело о возможных незаконных назначениях. Проверяться по этому делу будет и причастность руководства Офиса Президента Украины.
Об открытии уголовного производства по факту возможных коррупционных действий при назначений сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.
Важно Гео Лерос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"
Новость дополняется...
Комментарии
Читайте также
сегодня , 08:30 Главные новости 29 марта: отставки Емца и Уманского, скандал с братом Ермака
сегодня , 09:25 Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег
Выбор редакции
-
В Чечне полиция бьет людей без масок трубами, – СМИ: видеосегодня , 13:32
-
Кличко обратился к киевлянам: "Если продолжатся эти тусовки, нас всех будет ждет катастрофа"сегодня , 12:44
-
Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в СШАсегодня , 08:40
-
Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервациисегодня , 11:19
-
Арахамия хочет, чтобы больные депутаты пришли в Раду в защитных костюмахсегодня , 08:44
-
Украинская власть поможет оккупированным территориям бороться с коронавирусомсегодня , 11:10
Предложения партнеров
Комментарии