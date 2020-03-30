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      САП за позовом Лероса відкрила справу, де фігурує Єрмак

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      САП відкрила справу про імовірні незаконні призначення, де фігурує Єрмак

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса справу про можливі незаконні призначення. Перевірятиметься у цій справі і причетність керівництва Офісу Президента України.

      Про відкриття кримінального провадження за фактом можливих корупційних дій під час призначень повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.

      Важливо Гео Лерос звернувся в НАБУ через відео з Єрмаком і опублікував продовження "злиття"

      Кримінальну справу зареєстрував очільник САП Назар Холодницький. Вона стосується можливого використання влади під час призначення голови ОДА і очільника держпідприємтсва що також може містити корупційну складову.

      Мовиться про призначення голови Тернопільської облдержадміністрації буцімто за 220 тисяч доларів, а також директор Іллічівського порту за 620 тисяч доларів.

      У своєму зверненні Гео Лерос просить перевірити причетність до справи керівництва Офісу Президента України. Зважаючи на скандал про брата голови ОПУ Андрія Єрмака Дениса, найімовірніше, мовиться саме про нього.

      Відомості про можливий злочин внесені у ЄРДР, а розслідуванням справи займеться Національне антикорупційне бюро України.

      Що відомо про скандал з Єрмаком і його братом

      Народний депутат України Гео Лерос 29 березня злив у мережу відео, де брат голови Офісу Президента України Денис Єрмак "барижить" державними посадами, посилаючись на владні повноваження власного брата.

      Сам депутат пообіцяв звернутися зі своїми доказами до правоохоронних антикорупційних органів. Андрій Єрмак зі свого боку пообіцяв, що звернеться до СБУ і ДБР. Усі деталі скандалу – читайте за посиланням.

      До слова, скандал між Леросом і Єрмаком виник ще раніше. 20 березня Володимир Зеленський звільнив свого радника Гео Лероса, який звинуватив у всьому Андрія Єрмака. Буцімто голова ОПУ попросив про це президента у відповідь на критику з боку Лероса, яку він висловив на адресу Єрмака.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Офіс Президента Новини України Новини політики
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