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      Лерос опублікував низку відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами

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      Лерос опублікував низку відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами / Скриншот з відео

      Український режисер та нардеп Гео Лерос опублікував у мережі відео, як Андрій Єрмак начебто "барижить" державними посадами через свого брата. Керівник Офісу Президента відповів, що звернеться до СБУ та ДБР, аби вони перевірили достовірність відео з його братом Денисом. А Лерос, на його думку, перейшов "червоні лінії".

      У мережі з’явилися відеоролики, на яких брат Андрія Єрмака – Денис – обговорює питання призначення людей на різні державні посади. Їх у фейсбуці опублікував нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

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      Відео докази як Єрмак через свого брата "барижить" державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробіток на державі,
      – підписав ролики Лерос.

      Нардеп також зазначив, що Київ пам'ятає героїв, через які столиця перетворилася в місто "ларьків і нелегальних парковок". А кіноіндустрія – дрібних шахраїв, які кидали всіх, хто не міг постояти за себе. За словами Лероса, зараз люди з жахом дивляться, як дерибанять Україну.

      "Це все ланки одного ланцюга, одне "барижне" ДНК, яке знищує все живе", – додав нардеп.

      Як відреагував на опубліковані відео Андрій Єрмак

      Керівник Офісу Президента заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з його братом Єрмаком Денисом. Про це він написав у фейсбуці.

      Я хочу, щоб було проведене розслідування обставин здійснення записів, передусім їх достовірності, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Лероса,
      – написав Єрмак.

      За його словами, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Єрмак запевнив, що він і його родина – чесні і порядні люди.

      Він також хвернувся до Лероса, зазначивши, що знає, чому нардеп так чинить. "Але якщо говорити про "червоні лінії", за якими починається моральна деградація особистості, то це точно вони. І ти їх перейшов", – додав керівник Офісу Президента.

      Та наголосив, що Леросу доведеться "відповідати публічно за кожне слово брехні".

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Андрій Єрмак Офіс Президента Новини України Новини політики
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