Лерос опублікував низку відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами

Український режисер та нардеп Гео Лерос опублікував у мережі відео, як Андрій Єрмак начебто "барижить" державними посадами через свого брата. Керівник Офісу Президента відповів, що звернеться до СБУ та ДБР, аби вони перевірили достовірність відео з його братом Денисом. А Лерос, на його думку, перейшов "червоні лінії".

У мережі з’явилися відеоролики, на яких брат Андрія Єрмака – Денис – обговорює питання призначення людей на різні державні посади. Їх у фейсбуці опублікував нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Читайте також Суд розгляне справу через неподання Єрмаком декларації

Відео докази як Єрмак через свого брата "барижить" державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно заробіток на державі,

– підписав ролики Лерос.

Нардеп також зазначив, що Київ пам'ятає героїв, через які столиця перетворилася в місто "ларьків і нелегальних парковок". А кіноіндустрія – дрібних шахраїв, які кидали всіх, хто не міг постояти за себе. За словами Лероса, зараз люди з жахом дивляться, як дерибанять Україну.

"Це все ланки одного ланцюга, одне "барижне" ДНК, яке знищує все живе", – додав нардеп.