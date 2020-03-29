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      Лерос опубликовал ряд видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака

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      Лерос опубликовал ряд видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями / Скриншот из видео

      Украинский режиссер и нардеп Гео Лерос опубликовал в сети видео, как Андрей Ермак якобы "барыжит" государственными должностями через своего брата. Руководитель Офиса Президента ответил, что обратится в СБУ и ГБР, чтобы они проверили подлинность видео с его братом Денисом. А Лерос, по его мнению, перешел "красные линии".

      В сети появились видеоролики, на которых брат Андрея Ермака – Денис – обсуждает вопросы назначения людей на различные государственные посты. Их в фейсбуке опубликовал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

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      Видео доказательства как Ермак через своего брата "барыжит" государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно, заработок на государстве,
      – подписал ролики Лерос.

      Нардеп также отметил, что Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город "нелегальных ларьков и парковок". А киноиндустрия пострадала от мелких жуликов, которые бросали всех, кто не мог постоять за себя. По словам Лероса, сейчас люди с ужасом смотрят, как дерибанят Украину.

      "Это все звенья одной цепи, одно "барыжное" ДНК, которое уничтожает все живое", – добавил нардеп.

      Как отреагировал на опубликованные видео Андрей Ермак

      Руководитель Офиса Президента заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с его братом Денисом Ермаком. Об этом он написал в фейсбуке.

      Я хочу, чтобы было проведено расследование обстоятельств осуществления записей, прежде всего их достоверности, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Лероса,
      – написал Ермак.

      По его словам, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Ермак заверил, что он и его семья – честные и порядочные люди.

      Он также обратился к Леросу, отметив, что знает, почему нардеп так поступает. "Но если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел", – добавил руководитель Офиса Президента.

      И подчеркнул, что Леросу придется "отвечать публично за каждое слово лжи".

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Слуга народа Государственное бюро расследований СБУ Андрей Ермак Офіс Президента Новости политики
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