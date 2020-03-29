Лерос опубликовал ряд видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака

Украинский режиссер и нардеп Гео Лерос опубликовал в сети видео, как Андрей Ермак якобы "барыжит" государственными должностями через своего брата. Руководитель Офиса Президента ответил, что обратится в СБУ и ГБР, чтобы они проверили подлинность видео с его братом Денисом. А Лерос, по его мнению, перешел "красные линии".

В сети появились видеоролики, на которых брат Андрея Ермака – Денис – обсуждает вопросы назначения людей на различные государственные посты. Их в фейсбуке опубликовал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

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Видео доказательства как Ермак через своего брата "барыжит" государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно, заработок на государстве,

– подписал ролики Лерос.

Нардеп также отметил, что Киев помнит героев, из-за которых столица превратилась в город "нелегальных ларьков и парковок". А киноиндустрия пострадала от мелких жуликов, которые бросали всех, кто не мог постоять за себя. По словам Лероса, сейчас люди с ужасом смотрят, как дерибанят Украину.

"Это все звенья одной цепи, одно "барыжное" ДНК, которое уничтожает все живое", – добавил нардеп.