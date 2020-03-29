Лео Герос звернувся в НАБУ через відео з Єрмаком і опублікував продовження "злиття"
Вранці депутат від "Слуги народу" Лео Герос опублікував у своєму фейсбуці відео з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака і звинуватив у торгівлі держпосадами. Пізніше нардеп опублікував ще декілька відео.
Депутат зіронізував з того, що Андрій Єрмак намагався виправдати себе. У своєму новому пості Лео Герос написав також, що відправив звернення у НАБУ щодо Єрмака.
Раніше Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака
Ми проти таких, як ти, прийняли зміни до Закону "Про внесення змін до закону України Про Запобігання Корупції стосовно викривачів корупції,
– написав Герос.
У нових шматках відео, які опублікував Герос, нібито денис Єрмак говорить із кимось, кого не видно у кадрі, про призначення на Одещині. Так, його співбесідника цікавить призначення в Овідіопольський район і "він знає, кого туди призначити".
У відповідь Денис Єрмак сказав, що не може чогось гарантувати, однак сказав, що в разі, якщо хтось дуже добре знає Овідіополь, якщо ця людина ще й воювала, то буде дуже великий плюс.
На іншому відео чоловік у білій сорочці домовляється із кимось про конкретне призначення та суму за це. Людина, яка тримає приховану камеру, каже, що гроші незабаром будуть. Також цю людину цікавить призначення у ДФС.
"Злиття Єрмака" Геросом: коротко
- Перше відео депутат Лео Герос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".
- Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
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