19:55
29 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Лео Герос звернувся в НАБУ через відео з Єрмаком і опублікував продовження "злиття"

      -
      Денис Єрмак начебто домовлявся про призначення / скриншот з відео

      Вранці депутат від "Слуги народу" Лео Герос опублікував у своєму фейсбуці відео з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака і звинуватив у торгівлі держпосадами. Пізніше нардеп опублікував ще декілька відео.

      Депутат зіронізував з того, що Андрій Єрмак намагався виправдати себе. У своєму новому пості Лео Герос написав також, що відправив звернення у НАБУ щодо Єрмака. 

      Раніше Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака

      Ми проти таких, як ти, прийняли зміни до Закону "Про внесення змін до закону України Про Запобігання Корупції стосовно викривачів корупції,
      – написав Герос.

      У нових шматках відео, які опублікував Герос, нібито денис Єрмак говорить із кимось, кого не видно у кадрі, про призначення на Одещині. Так, його співбесідника цікавить призначення в Овідіопольський район і "він знає, кого туди призначити".

      У відповідь Денис Єрмак сказав, що не може чогось гарантувати, однак сказав, що в разі, якщо хтось дуже добре знає Овідіополь, якщо ця людина ще й воювала, то буде дуже великий плюс. 

      На іншому відео чоловік у білій сорочці домовляється із кимось про конкретне призначення та суму за це. Людина, яка тримає приховану камеру, каже, що гроші незабаром будуть. Також цю людину цікавить призначення у ДФС.

      "Злиття Єрмака" Геросом: коротко

      • Перше відео депутат Лео Герос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".
      • Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.
      • Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує". 
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Офіс Президента Слуга народу Новини України Андрій Єрмак Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 17:19 Ще один "Слуга народу" Володимир Ватрас інфікований коронавірусом
      Новини України 6478
      сьогодні , 14:37 Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака
      Новини України 6648
      сьогодні , 19:00 Яким буде світ після коронавірусу, – Financial Times
      Блоги 6672
      сьогодні , 16:38 Новини про коронавірус 29 березня: 418 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
      Новини України 7207
      сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
      Лікування 119800
      сьогодні , 14:28 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 19534
      сьогодні , 16:05 Місячний календар на березень 2020
      Космос 42953
      сьогодні , 13:35 В Одесі побились через портрет Сталіна на автомобілі: фото
      Новини України 3958
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Масове повернення українців з-за кордону та як економити під час карантину – відео тижня
      Марина Васильєва
      сьогодні , 18:30 Слухання по справі МН17 в Нідерландах: чому українські судді застрягли в минулому
      Ірина Шиба
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук