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      Лео Герос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"

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      Денис Єрмак начебто домовлявся про призначення / скриншот з відео

      Утром депутат от "Слуги народа" Лео Герос опубликовал в своем фейсбуке видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака и обвинил в торговле госдолжностями. Позже нардеп опубликовал еще несколько видео.

      Депутат пошутил по поводу того, что Андрей Ермак пытался оправдать себя. В своем новом посте Лео Герос написал также, что отправил обращение в НАБУ в отношении Ермака.

      Ранее Лерос опубликовал видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака

      Мы против таких, как ты, приняли изменения к Закону "О внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции в отношении обличителей коррупции",
      – написал Герос.

      В новых кусках видео, которые опубликовал Герос, якобы Денис Ермак говорит с кем-то, кого не видно в кадре, о назначении на Одесщине. Так, его собеседника интересует назначение в Овидиопольский район и "он знает, кого туда назначить".

      В ответ Денис Ермак сказал, что не может чего-то гарантировать, однако сказал, что в случае, если кто-то очень хорошо знает Овидиополь, если этот человек еще и воевал, то будет очень большой плюс.

      На другом видео мужчина в белой рубашке договаривается с кем-то о конкретном назначении и сумме за это. Человек, который держит скрытую камеру, говорит, что деньги скоро будут. Также этого человека интересует назначение в ГФС.

      "Слияние Ермака" Геросом: коротко

      • Первое видео депутат Лео Герос опубликовал 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
      • Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный.
      • Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Слуга народа Андрей Ермак
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