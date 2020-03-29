Лео Герос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"
Утром депутат от "Слуги народа" Лео Герос опубликовал в своем фейсбуке видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака и обвинил в торговле госдолжностями. Позже нардеп опубликовал еще несколько видео.
Депутат пошутил по поводу того, что Андрей Ермак пытался оправдать себя. В своем новом посте Лео Герос написал также, что отправил обращение в НАБУ в отношении Ермака.
Ранее Лерос опубликовал видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака
Мы против таких, как ты, приняли изменения к Закону "О внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции в отношении обличителей коррупции",
– написал Герос.
В новых кусках видео, которые опубликовал Герос, якобы Денис Ермак говорит с кем-то, кого не видно в кадре, о назначении на Одесщине. Так, его собеседника интересует назначение в Овидиопольский район и "он знает, кого туда назначить".
В ответ Денис Ермак сказал, что не может чего-то гарантировать, однако сказал, что в случае, если кто-то очень хорошо знает Овидиополь, если этот человек еще и воевал, то будет очень большой плюс.
На другом видео мужчина в белой рубашке договаривается с кем-то о конкретном назначении и сумме за это. Человек, который держит скрытую камеру, говорит, что деньги скоро будут. Также этого человека интересует назначение в ГФС.
"Слияние Ермака" Геросом: коротко
- Первое видео депутат Лео Герос опубликовал 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
- Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный.
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
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