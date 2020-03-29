Лео Герос обратился в НАБУ из-за видео с Ермаком и опубликовал продолжение "слива"

Утром депутат от "Слуги народа" Лео Герос опубликовал в своем фейсбуке видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака и обвинил в торговле госдолжностями. Позже нардеп опубликовал еще несколько видео.

Депутат пошутил по поводу того, что Андрей Ермак пытался оправдать себя. В своем новом посте Лео Герос написал также, что отправил обращение в НАБУ в отношении Ермака.

Ранее Лерос опубликовал видео, как Ермак якобы "барыжит" госдолжностями: реакция Ермака

Мы против таких, как ты, приняли изменения к Закону "О внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции в отношении обличителей коррупции",

– написал Герос.

В новых кусках видео, которые опубликовал Герос, якобы Денис Ермак говорит с кем-то, кого не видно в кадре, о назначении на Одесщине. Так, его собеседника интересует назначение в Овидиопольский район и "он знает, кого туда назначить".

В ответ Денис Ермак сказал, что не может чего-то гарантировать, однако сказал, что в случае, если кто-то очень хорошо знает Овидиополь, если этот человек еще и воевал, то будет очень большой плюс.

На другом видео мужчина в белой рубашке договаривается с кем-то о конкретном назначении и сумме за это. Человек, который держит скрытую камеру, говорит, что деньги скоро будут. Также этого человека интересует назначение в ГФС.

"Слияние Ермака" Геросом: коротко