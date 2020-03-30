Рушаємо на Банкову: у мережі з'явилось нове відео з нібито братом Єрмака

У мережі оприлюднили нове відео, що пов'язане з нібито братом очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Людина, схожа на Дениса Єрмака, нібито отримує гроші за призначення на посаду.

На відео, оприлюдненому телеграм-каналом "д'Ермак" мовиться про "інструкції" співрозмовникам напередодні нібито візиту до Офісу Президента.

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Зокрема, під час цієї розмови лунає заклик "не згадувати брата".

Будь ласка, є я. Не згадуємо брата, взагалі. Навіть не говори, до кого ми поїдемо,

– наголошує людина, схожа на Дениса Єрмака.

Дивіться нове відео за участю нібито Дениса Єрмака:

Що відомо про скандал із братом Андрія Єрмака