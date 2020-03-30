Рушаємо на Банкову: у мережі з'явилось нове відео з нібито братом Єрмака
У мережі оприлюднили нове відео, що пов'язане з нібито братом очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Людина, схожа на Дениса Єрмака, нібито отримує гроші за призначення на посаду.
На відео, оприлюдненому телеграм-каналом "д'Ермак" мовиться про "інструкції" співрозмовникам напередодні нібито візиту до Офісу Президента.
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Зокрема, під час цієї розмови лунає заклик "не згадувати брата".
Будь ласка, є я. Не згадуємо брата, взагалі. Навіть не говори, до кого ми поїдемо,
– наголошує людина, схожа на Дениса Єрмака.
Дивіться нове відео за участю нібито Дениса Єрмака:
Що відомо про скандал із братом Андрія Єрмака
- Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відео 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".
- Єрмак відповів, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
- 30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву до відомства подав голова Офісу Президента Андрій Єрмак, брата якого засвітили на відео.
- Водночас є і протилежна справа, яку 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.
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