Єрмак вважає, що "плівки Лероса" невипадково з’явилися напередодні важливих голосувань у Раді
Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що провокативні записи нібито з його братом Денисом, невипадково з’явилися саме напередодні голосування у Верховній Раді за важливі законопроєкти.
Андрій Єрмак під час брифінгу заявив про це під час брифінгу.
До речі Єрмак вважає "плівки Лероса" помстою через відмову призначати заступника міністра: деталі
Зауважимо, що 30 березня на позачерговому засіданні парламент проголосував за "антиколомойський" законопроєкт, за відкриття ринку землі та низку кадрових призначень.
Ви бачили, що там відбувалося, як розумні люди ви розумієте, хто і як там робив, хто робив все, щоб цього не сталося. Робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, не ухвалила дуже важливі для неї закони,
– сказав Єрмак.
Він наголосив, що плівки з'явилися саме в неділю напередодні важливих голосувань.
"Плівки Лероса": що відомо
- Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".
- Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- На скандал вже зреагувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомстві відкрили справу за позовом Гео Лероса про можливі незаконні призначення.
- Згодом у мережі з'явились нові відео з нібито братом Єрмака.
- 30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву до відомства подав голова Офісу Президента Андрій Єрмак, брата якого засвітили на відео.
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