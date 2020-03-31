Єрмак вважає, що "плівки Лероса" невипадково з’явилися напередодні важливих голосувань у Раді

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що провокативні записи нібито з його братом Денисом, невипадково з’явилися саме напередодні голосування у Верховній Раді за важливі законопроєкти.

Андрій Єрмак під час брифінгу заявив про це під час брифінгу.

До речі Єрмак вважає "плівки Лероса" помстою через відмову призначати заступника міністра: деталі

Зауважимо, що 30 березня на позачерговому засіданні парламент проголосував за "антиколомойський" законопроєкт, за відкриття ринку землі та низку кадрових призначень.

Ви бачили, що там відбувалося, як розумні люди ви розумієте, хто і як там робив, хто робив все, щоб цього не сталося. Робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, не ухвалила дуже важливі для неї закони,

– сказав Єрмак.

Він наголосив, що плівки з'явилися саме в неділю напередодні важливих голосувань.

"Плівки Лероса": що відомо