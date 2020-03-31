Єрмак вважає "плівки Лероса" помстою через відмову призначати заступника міністра: деталі

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що оприлюднені нардепом від "Слуги народу" записи нібито з його братом Денисом, є помстою. Мовиться про нібито перешкоджання Єрмаком призначення на посаду заступника одного з міністерств представника колишньої влади, який раніше працював у КМДА.

Про це керівник ОП заявив на брифінгу для журналістів. За його словами, "компромат" оприлюднили саме напередодні важливих голосувань у парламенті.

Важливо Скандал із плівками Єрмака: реакція глави Офісу Президента

На його думку, скандал влаштували на замовлення для того, щоб скомпрометувати владу.

Він окремо розповів про роль депутата Гео Лероса у цьому, а також назвав його справжнє прізвище – Геворг Багратович Курехян.

Єрмак переконує, що зупинив спроби Лероса шахрайським шляхом призначити на посаду заступника одного з міністерств. Він не уточнив про кого мовиться, але додав, що це людина з колишньої влади, яка працювала у Київській державній адміністрації.

Він є інструментом, який використовують люди, які сьогодні боряться не тільки зі мною, а з українською владою і командою президента,

– наголосив Єрмак.

Він також вважає, що люди, які стоять за публікацією скандальних відеороликів, робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту.

Водночас за інформацією журналістки Соні Кошкіної, Єрмак мав на увазі Іллю Сагайдака, який раніше працював в КМДА, але був звільнений Віталієм Кличком.

Що відомо про скандал із братом Андрія Єрмака

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував скандальні відео 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".

Єрмак відповів, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.

Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".

Пізніше Лерос опублікував другу і третю частини відео і сказав, що звернеться до НАБУ.

30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву до відомства подав голова Офісу Президента Андрій Єрмак, брата якого засвітили на відео.

Водночас є і протилежна справа, яку 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.

Дивіться одну із частин відео, опублікованого Гео Леросом: