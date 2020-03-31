Скандал із плівками Єрмака: реакція глави Офісу Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що поява відео з начебто його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса. Єрмак вже звернувся до правоохоронних органів, які мають розпочати розслідування.

Про це очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів під час брифінгу.

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Що стосується інформації щодо плівок, на яких начебто присутній мій брат Денис Єрмак. Як я й обіцяв, як законослухняна людина, я першочергово звернувся до правоохоронців із заявою. Вони зареєстровані у ДБР та СБУ, а також справа порушена САП,

– наголосив Єрмак.

Він також висловив своє сподівання, що правоохоронці проведуть повне і відкрите, об’єктивне розслідування, а влада жодним чином на це не впливатиме.

"Як розумні люди, ви розумієте, хто і як там діяв, робили все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, щоб не прийняли необхідних законів. Його справжнє прізвище: Курехян Геворг Багратович. Він є інструментом, який використовують люди, які сьогодні боряться не тільки зі мною, а з українською владою і командою президента", – наголосив глава Офісу Президента.

Окрім того, на думку Єрмака, поява плівок є помстою Гео Лероса, бо якось він зупинив "спроби цього пана обманним шляхом призначити на посаду заступника міністра в одне з міністерств людину з минулої влади".

Брифінг Андрія Єрмака: відео

Ця людина колись працювала в КМДА. Нам спочатку пропонували її туди призначити, потім ця людина з’явилася в останньому рішенні (про призначення – 24 канал) пана Гончарука. Я зупинив це і безумовно у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення.

Єрмак вважає, що слід дочекатися висновків правоохоронних органів. Він також наголосив: спроби демонізувати його, як керівника Офісу Президента, будуть марними.

"Моєю ціллю є зробити так, щоб Офіс Президента був не демонічним місцем, а Офісом експертів, що допомагають президенту", – додав він.

Плівковий скандал Єрмака – Лероса: основне

Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".

Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.

Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".

Тим часом на скандал вже зреагувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомстві відкрили справу за позовом Гео Лероса про можливі незаконні призначення.

Згодом у мережі з'явилось нове відео з нібито братом Єрмака.

Своєю чергою, глава ОПУ подав заяву у ДБР та звернувся у СБУ. Він вважає, що правоохоронці чесно розслідують цей плівковий скандал та покарають винних.

Перше відео за участю начебто брата Андрія Єрмака, Дениса: