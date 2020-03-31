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      Скандал с пленками Ермака: реакция главы Офиса Президента

      - Читати новину українською
      Андрей Ермак / "Украинская правда"

      Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что появление видео с якобы его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса. Ермак уже обратился в правоохранительные органы, которые должны начать расследование.

      Об этом Андрей Ермак рассказал во время брифинга.

      К теме Получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать: Лерос о пленках Ермака

      Что касается информации относительно пленок, на которых якобы присутствует мой брат Денис Ермак. Как я и обещал, как законопослушный человек, я в первую очередь обратился к правоохранителям с заявлением. Они зарегистрированы в ГБР и СБУ, а также дело возбуждено САП,
      – отметил Ермак.

      Он также выразил надежду, что правоохранители проведут полное и открытое, объективное расследование, а власть никак на это влиять не будет.

      "Как умные люди, вы понимаете, кто и как там действовал, делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы не приняли необходимые законы. Его настоящая фамилия: Геворг Багратович Курехян. Он является инструментом, который используют люди, которые сегодня борются не только со мной, а с украинской властью и командой президента", – подчеркнул глава Офиса Президента.

      Кроме того, по мнению Ермака, появление пленок является местью Гео Лероса, потому что однажды он остановил "попытки этого господина обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из прошлой власти".

      Брифинг Андрея Ермака: видео

      Этот человек когда-то работал в КГГА. Нам сначала предлагали его туда назначить, потом этот человек появился в последнем решении (о назначении – 24 канал) господина Гончарука. Я остановил это и безусловно у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение.

      Ермак считает, что следует дождаться выводов правоохранительных органов. Он также подчеркнул: попытки демонизировать его, как руководителя Офиса Президента, будут напрасными.

      "Моя цель – сделать так, чтобы Офис Президента был не демоническим местом, а Офисом экспертов, которые помогают президенту", – добавил он.

      Пленочный скандал Ермака – Лероса: основное

      • Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
      • Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный человек.
      • Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
      • Тем временем на скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях.
      • Впоследствии в сети появилось новое видео с якобы братом Ермака.
      • В свою очередь, глава ОПУ подал заявление в ГБР и обратился в СБУ. Он считает, что правоохранители честно расследуют этот пленочный скандал и накажут виновных.

      Первое видео с участием якобы брата Андрея Ермака, Дениса:

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Скандал между Ермаком и Леросом Новости Украины Андрей Ермак Новости политики Слуга народа Скандал
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