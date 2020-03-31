Получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать: Лерос о пленках Ермака
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал в сети видео с участием брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. На них Денис Ермак "торгует госдолжностями". Лерос заявил, что получил флешку с информацией и решил ее обнародовать.
Однако о других деталях говорить рано. Об этом нардеп Гео Лерос сообщил "НВ".
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Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать,
– отметил Лерос.
И добавил, что имеет право не раскрывать своих информаторов. По словам нардепа, это может быть частью следствия. Именно поэтому его и вызвали в ГБР. Кроме того, он будет давать объяснения и в НАБУ.
"Только после этого, когда они примут решение или дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю", – пояснил Лерос.
По его словам, записи он получил примерно 27 марта, тогда же передал их журналистам "Схем" (программа, которую производит "Радио Свобода" – 24 канал).
Экс-главу офиса Президента Богдана с этим делом Лерос не связывает. "С Андреем Богданом познакомился (и общался – 24 канал) не более, чем десять секунд, – отметил Лерос. И заверил, что тот не помогал ему раздобыть пленки.
Других предположений, кто бы мог прислать ролики, депутат не назвал. Он выразил надежду, что это удастся узнать сотрудникам САП.
Сливание Ермака Леросом: основное
- Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".
- Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный.
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
- Тем временем на скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях.
- Впоследствии в сети появилось новое видео с якобы братом Ермака.
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