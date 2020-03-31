Получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать: Лерос о пленках Ермака

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал в сети видео с участием брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. На них Денис Ермак "торгует госдолжностями". Лерос заявил, что получил флешку с информацией и решил ее обнародовать.

Однако о других деталях говорить рано. Об этом нардеп Гео Лерос сообщил "НВ".

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Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать,

– отметил Лерос.

И добавил, что имеет право не раскрывать своих информаторов. По словам нардепа, это может быть частью следствия. Именно поэтому его и вызвали в ГБР. Кроме того, он будет давать объяснения и в НАБУ.

"Только после этого, когда они примут решение или дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю", – пояснил Лерос.

По его словам, записи он получил примерно 27 марта, тогда же передал их журналистам "Схем" (программа, которую производит "Радио Свобода" – 24 канал).

Экс-главу офиса Президента Богдана с этим делом Лерос не связывает. "С Андреем Богданом познакомился (и общался – 24 канал) не более, чем десять секунд, – отметил Лерос. И заверил, что тот не помогал ему раздобыть пленки.

Других предположений, кто бы мог прислать ролики, депутат не назвал. Он выразил надежду, что это удастся узнать сотрудникам САП.

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