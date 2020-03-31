Отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити: Лерос про плівки Єрмака

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив у мережі відео за участю брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. На них Денис Єрмак "торгує держпосадами". Лерос заявив, що отримав флешку з інформацією та вирішив її оприлюднити.

Однак про інші деталі говорити зарано. Про це нардеп Гео Лерос повідомив "НВ".

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Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна повинна про це знати,

– зазначив Лерос.

Та додав, що має право не розголошувати своїх інформаторів. За словами нардепа, це може бути частиною слідства. Саме тому його й викликали до ДБР. Крім того, він даватиме пояснення і у НАБУ.

"Тільки після цього, коли вони приймуть рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов’язково зроблю", – пояснив Лерос.

За його словами, записи він отримав приблизно 27 березня, тоді ж передав їх журналістам "Схем" (програма, яку виробляє "Радіо Свобода" – 24 канал).

Ексглаву Офісу Президента Богдана з цією справою Лерос не пов’язує. "З Андрієм Богданом познайомився (і спілкувався – 24 канал) не більше, ніж десять секунд, – зазначив Лерос. Та запевнив, що той не допомагав йому роздобути плівки.

Інших припущень, хто би міг надіслати ролики, депутат не назвав. Він висловив сподівання, що це вдасться дізнатися співробітникам САП.

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