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      Отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити: Лерос про плівки Єрмака

      - Читать новость на русском
      Лерос про плівки Єрмака / zn.ua

      Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив у мережі відео за участю брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. На них Денис Єрмак "торгує держпосадами". Лерос заявив, що отримав флешку з інформацією та вирішив її оприлюднити.

      Однак про інші деталі говорити зарано. Про це нардеп Гео Лерос повідомив "НВ".

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      Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна повинна про це знати,
      – зазначив Лерос.

      Та додав, що має право не розголошувати своїх інформаторів. За словами нардепа, це може бути частиною слідства. Саме тому його й викликали до ДБР. Крім того, він даватиме пояснення і у НАБУ.

      "Тільки після цього, коли вони приймуть рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов’язково зроблю", – пояснив Лерос.

      За його словами, записи він отримав приблизно 27 березня, тоді ж передав їх журналістам "Схем" (програма, яку виробляє "Радіо Свобода" – 24 канал).

      Ексглаву Офісу Президента Богдана з цією справою Лерос не пов’язує. "З Андрієм Богданом познайомився (і спілкувався – 24 канал) не більше, ніж десять секунд, – зазначив Лерос. Та запевнив, що той не допомагав йому роздобути плівки.

      Інших припущень, хто би міг надіслати ролики, депутат не назвав. Він висловив сподівання, що це вдасться дізнатися співробітникам САП.

      "Злиття Єрмака" Леросом: основне

      • Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами".
      • Єрмак сказав, що через це відео подасть заяву в СБУ і ДБР. За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.
      • Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
      • Тим часом на скандал вже зреагувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомстві відкрили справу за позовом Гео Лероса про можливі незаконні призначення.
      • Згодом у мережі з'явилось нове відео з нібито братом Єрмака.
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань НАБУ САП Андрій Богдан Офіс Президента Андрій Єрмак
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