Ермак считает "пленки Лероса" местью из-за отказа назначать заместителя министра: детали

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что обнародованные нардепом от "Слуги народа" записи якобы с его братом Денисом, являются местью. Речь идет о якобы препятствовании Ермака назначать на должность заместителя одного из министерств представителя бывшей власти, который раньше работал в КГГА.

Об этом руководитель ОП заявил на брифинге для журналистов. По его словам, "компромат" появился как раз накануне важных голосований в парламенте.

Важно Скандал с пленками Ермака: реакция главы Офиса Президента

По его мнению, скандал устроили на заказ для того, чтобы скомпрометировать власть.

Он отдельно рассказал о роли депутата Гео Лероса в этом, а также назвал его настоящие имя и фамилию – Геворг Багратович Курехян.

Ермак утверждает, что остановил попытки Лероса мошенническим путем назначить на должность заместителя одного из министерств. Он не уточнил, о ком идет речь, но добавил, что это человек из бывшей власти, который работал в Киевской государственной администрации.

Он является инструментом, который используют люди, которые сегодня борются не только со мной, а с украинской властью и командой президента,

– отметил Ермак.

Он также считает, что люди, которые стоят за публикацией скандальных видеороликов, делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта.

В то же время по информации журналистки Сони Кошкиной, говорится об Илье Сагайдаке, который раньше работал в КГГА, но был уволен Виталием Кличко.

Что известно о скандале с братом Андрея Ермака

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал скандальные видео 29 марта и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями".

Ермак ответил, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный человек.

Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".

Позже Лерос опубликовал вторую и третью части видео и сказал, что обратится в НАБУ.

30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление ведомства подал глава Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого засветили на видео.

В то же время есть и противоположное дело, которое 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять по нему будут руководство Офиса Президента Украины.

Смотрите одну из частей видео, опубликованного Гео Леросом: