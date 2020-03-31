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      Не думаю, что Зеленский за меня заступится, – Гео Лерос о конфликте с Ермаком

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      Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал 29 марта видео, на которых якобы брат Андрея Ермака "торгует госдолжностями". Флешку с соответствующими записями нардеп получил еще в пятницу, 27 марта. Сейчас он сообщил следователям НАБУ, при каких обстоятельствах она у него оказалась. Впрочем, пока это является тайной следствия.

      Однако в ближайшее время это станет общедоступным фактом. Об этом нардеп от партии "Слуга народа" рассказал в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале.

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      Он отметил, что невозможно не заметить факты коррупции на этих видео. Это показывает факт, что Андрей Ермак вместе со своим братом продают государственные должности. Нардеп добавил, что в его посте на фейсбуке есть видеозапись, где брат Андрея Ермака предлагает за должность директора "Энергоатома" получить или заработать 5 миллионов.

      Смотрите видео, которые обнародовал Гео Лерос:

      Народный депутат рассказал, что предоставил документы, в которых сам Денис Ермак инициирует рекомендацию на имя бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука с просьбой рассмотреть на должность директора "Энергоатома" того человека, о котором идет речь на пленках.

      Пока что результат обнародования этих пленок – возбуждение уголовных дел против меня. Ежедневно они придумывают новые дела. Факт существования коррупции мало кого волнует на сегодня. Важно, кто их опубликовал, а о чем там идет речь, кто виноват, кого нужно привлечь к ответственности, вероятно, мало волнует ГБР, Прокуратуру и СБУ,
      – подчеркнул Гео Лерос.

      Он также рассказал, что 30 марта подал заявление в САП о возможных незаконных назначениях, а впоследствии его перенаправили в НАБУ.

      Гео Лерос назвал политическим давлением то, что против него возбудили 5 уголовных дел за 2 дня. Также он рассказал, что есть люди, которые публично написали, что поддерживают его и не поддерживают руководителя Офиса Президента. Большинство депутатов лично написали, что они вместе с ним.

      Впрочем, по его мнению, все они видят результат, что идет политическая расправа. Поэтому переживают, то есть, не хотят ввязываться.

      Нардеп отметил, что пока все то, что он делает, соответствует предвыборной кампании президента:

      • Борьба с коррупцией;
      • Показать публичности топчиновников, которые воруют, и из-за них бедствуют люди.

      Он добавил, что не отступил ни от одного пункта из предвыборной кампании. Поэтому если фракция решит его исключить согласно этим рассуждениям, нардеп будет вынужден с этим согласиться.

      Не думаю, что на этом этапе президент за меня заступится. Искренне надеюсь на его объективность ситуации, и он просто уволит Андрея Ермака, который на сегодня тянет на дно весь политический строй страны. Это продажа Украины в Минске. Человек просто создает раскол в стране. Это тянет на дно всю партию, рейтинг президента. Это единственный человек, который на сегодня враг номер 1,
      – рассказал Гео Лерос.

      Он отметил, что на месте президента, с удовольствием исключил бы Андрея Ермака. Взамен взял бы какого-нибудь отличного менеджера, который справился бы с задачей руководства Офисом Президента.

      Что известно о скандале между Ермаком и Леросом?

      ► Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями";

      ► Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный;

      ► Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует";

      ► На скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях. Позже его перенаправили в НАБУ;

      ►Впоследствии в сети появились новые видео с якобы братом Ермака;

      ►30 марта ГБР открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление ведомства подал глава Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого засветили на видео.

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины САП Владимир Зеленский НАБУ Слуга народа Андрей Ермак Гео Лерос Скандал между Ермаком и Леросом
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