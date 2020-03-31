Не думаю, что Зеленский за меня заступится, – Гео Лерос о конфликте с Ермаком

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал 29 марта видео, на которых якобы брат Андрея Ермака "торгует госдолжностями". Флешку с соответствующими записями нардеп получил еще в пятницу, 27 марта. Сейчас он сообщил следователям НАБУ, при каких обстоятельствах она у него оказалась. Впрочем, пока это является тайной следствия.

Однако в ближайшее время это станет общедоступным фактом. Об этом нардеп от партии "Слуга народа" рассказал в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале.

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Он отметил, что невозможно не заметить факты коррупции на этих видео. Это показывает факт, что Андрей Ермак вместе со своим братом продают государственные должности. Нардеп добавил, что в его посте на фейсбуке есть видеозапись, где брат Андрея Ермака предлагает за должность директора "Энергоатома" получить или заработать 5 миллионов.

Смотрите видео, которые обнародовал Гео Лерос:

Народный депутат рассказал, что предоставил документы, в которых сам Денис Ермак инициирует рекомендацию на имя бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука с просьбой рассмотреть на должность директора "Энергоатома" того человека, о котором идет речь на пленках.

Пока что результат обнародования этих пленок – возбуждение уголовных дел против меня. Ежедневно они придумывают новые дела. Факт существования коррупции мало кого волнует на сегодня. Важно, кто их опубликовал, а о чем там идет речь, кто виноват, кого нужно привлечь к ответственности, вероятно, мало волнует ГБР, Прокуратуру и СБУ,

– подчеркнул Гео Лерос.

Он также рассказал, что 30 марта подал заявление в САП о возможных незаконных назначениях, а впоследствии его перенаправили в НАБУ.

Гео Лерос назвал политическим давлением то, что против него возбудили 5 уголовных дел за 2 дня. Также он рассказал, что есть люди, которые публично написали, что поддерживают его и не поддерживают руководителя Офиса Президента. Большинство депутатов лично написали, что они вместе с ним.

Впрочем, по его мнению, все они видят результат, что идет политическая расправа. Поэтому переживают, то есть, не хотят ввязываться.

Нардеп отметил, что пока все то, что он делает, соответствует предвыборной кампании президента:

Борьба с коррупцией;

Показать публичности топчиновников, которые воруют, и из-за них бедствуют люди.

Он добавил, что не отступил ни от одного пункта из предвыборной кампании. Поэтому если фракция решит его исключить согласно этим рассуждениям, нардеп будет вынужден с этим согласиться.

Не думаю, что на этом этапе президент за меня заступится. Искренне надеюсь на его объективность ситуации, и он просто уволит Андрея Ермака, который на сегодня тянет на дно весь политический строй страны. Это продажа Украины в Минске. Человек просто создает раскол в стране. Это тянет на дно всю партию, рейтинг президента. Это единственный человек, который на сегодня враг номер 1,

– рассказал Гео Лерос.

Он отметил, что на месте президента, с удовольствием исключил бы Андрея Ермака. Взамен взял бы какого-нибудь отличного менеджера, который справился бы с задачей руководства Офисом Президента.

Что известно о скандале между Ермаком и Леросом?

► Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями";

► Ермак сказал, что из-за этого видео подаст заявление в СБУ и ГБР. По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный;

► Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует";

► На скандал уже среагировала Специализированная антикоррупционная прокуратура. В ведомстве открыли дело по иску Гео Лероса о возможных незаконных назначениях. Позже его перенаправили в НАБУ;

►Впоследствии в сети появились новые видео с якобы братом Ермака;

►30 марта ГБР открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями. Соответствующее заявление ведомства подал глава Офиса Президента Андрей Ермак, брата которого засветили на видео.