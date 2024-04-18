В эфире национального телемарафона представитель Воздушных Сил Илья Евлаш отметил, что “Шахеды” отслеживаются украинскими Силами обороны от момента их пусков и вхождения к воздушному пространству Украины. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Почему люди моргают: ученые назвали неожиданную функцию этого процесса
Почему "Шахеды" непросто сбивать
Евлаш отметил, что дроны отслеживаются и принимаются все необходимые меры для их перехвата даже на подходах к границам Украины.
Эти дроны достаточно маневренные, несмотря на то, что скорость их незначительная. Они, используют сложные участки местности, устья, русла рек,
– сказал Евлаш.
Он добавил, что иногда "Шахеды" задерживаются на некоторых городах, к примеру, как сегодня на границе Днепропетровской и Полтавской областей. Дрон просто завис над водоемом и кружил.
Трудно добраться до таких участков. Но в конце концов Силы обороны смогли его уничтожить,
– сказал представитель Воздушных сил.
Он отметил, что главная проблема заключается в дефиците ПВО. Украине необходимы ракеты для переносных ЗРК, которые сбивают эти дроны и в частности крылатые ракеты.
Также требуется дополнительное оборудование для мобильных огневых групп, которые могли бы определять ночью точное местонахождение "Шахедов".
Что известно о ночной атаке по Украине
- В ночь на 18 апреля россияне атаковали Украину 13 "Шахедами" из России и временно оккупированного Крыма.
- Большинство дронов были нацелены на Ивано-Франковскую область.
- Все 13 дронов-камикадзе сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.