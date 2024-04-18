В ефірі національного телемарафону речник Повітряних Сил Ілля Євлаш зазначив, що "Шахеди" відстежуються українськими Силами оборони від моменту їхніх пусків і відходження до повітряного простору України. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому "Шахеди" непросто збивати

Євлаш зазначив, що дрони відслідковуються і вживаються всі необхідні заходи для їхнього перехоплення навіть на підходах до кордонів України.

Ці дрони достатньо маневрені, незважаючи на те, що швидкість їхня незначна. Вони, використовують складні ділянки місцевості, гирла, русла річок,

– сказав Євлаш.

Він додав, що інколи "Шахеди" затримуються на деяких містах, до прикладу, як сьогодні на межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Дрон просто зависнув над водоймою і кружляв.

Важко дістатися до таких ділянок. Але зрештою Сили оборони змогли його знищити,

– сказав речник Повітряних сил.

Він зазначив, що голова проблема полягає в дефіциті ППО. Україні необхідні ракети для переносних ЗРК, які збивають ці дрони й зокрема крилаті ракети.

Також потрібне додаткове обладнання для мобільних вогневих груп, які могли б визначати вночі точне місцеперебування "Шахедів".

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