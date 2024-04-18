Ранее в этот день слышали работу ПВО на Киевщине. Россияне запустили дроны: сначала казалось, что опасность быстро пройдет, ведь беспилотники угрожали всего нескольким областям. Но около двух часов ситуация начала меняться, тревога охватила Юг, а на Востоке есть ракетная угроза.

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Что известно о взрывах

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили около двух часов. Туда двинулись "Шахеды", которые до того изрядно покружили по Украине.

На Хмельнитчину дроны попали из Житомирской области. В принципе, это было ожидаемо, потому что из Житомира они полетели в западном направлении.

В области "Шахеды" курсировали в сторону Хмельницкого, потом их курс изменился. Сначала мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы написали, что БПЛА летят на Староконстантинов.

В половине второго корреспонденты Суспильного сообщили, что слышали звуки взрывов. Местные паблики сообщили, что работает ПВО, официальной информации пока не было. В 2:30 в области дали отбой.