После публикаций "пленок Ермака" Леросу начали угрожать, – адвокат

Адвокат Гео Лероса Маси Найем заявил, что его подзащитному начали поступать угрозы после публикации записей с братом председателя Офиса Президента Денисом Ермаком. По его словам, о поступлении угроз защита депутата уже сообщила НАБУ.

Сейчас открыто 5 уголовных дел, но во всех них Гео Лерос фигурирует как свидетель, рассказал Маси Найем в эфире 4 канала.

К слову К нардепк Гео Леросу приехали работники СБУ: что известно

Эти дела заведены достаточно быстро, я перспективы у них вообще не вижу. Гео уже дал согласие свидетельствовать по всем делам, если это потребуется, если следственные органы обратятся,

– рассказал адвокат.

Пока к народному избраннику обратились только из Национального антикоррупционного бюро. Именно НАБУ защита и предоставила объяснения, а также рассказала об угрозах, поступающих Гео Леросу.

Комментируя вопрос о том, как защита депутата будет реагировать на угрозы, Маси Найем лишь кратко ответил: "Все, что нужно было сделать по закону, мы сделали".

Скандал между Лерос и Ермаком и уголовные дела: коротко

Народный депутат Украины Гео Лерос 29 марта слил в сеть видео, где брат председателя Офиса Президента Украины Денис Ермак "барыжит" государственными должностями, ссылаясь на властные полномочия собственного брата.

Интересно Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он

Сам депутат пообещал обратиться со своими доказательствами в правоохранительные антикоррупционные органы. Андрей Ермак со своей стороны пообещал, что обратится в СБУ и ГБР. Все детали скандала – читайте по ссылке.

Впоследствии САП открыла дело по обращению Гео Лероса. А Андрей Ермак заявил, что слив документов как-то связан с рассмотрением в парламенте законов о регулировании банковской сферы и рынка земли.

Позже были открыты и уголовные производства, в которых фигурирует и сам нардеп. Служащие СБУ даже приезжали к Гео Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос.