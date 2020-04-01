К нардепу Гео Леросу приехали работники СБУ: что известно

К народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу, 1 апреля, приехали сотрудники Службы безопасности Украины. По мнению Лероса, визит СБУ может быть связан с публикацией скандальных записей, фигурантом которых якобы является брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис.

Об этом сам политик написал на своей фейсбук-странице. Лерос добавил, что СБУ хочет вручить лично повестку, но он сейчас не дома и поэтому туда поехал адвокат.

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Ермак, когда мне ждать Государственное бюро расследований, и прокуратуру?

– спросил Лерос.

Скандал с братом Андрея Ермака: главное

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.

31 марта Гео Лерос обнародовал еще одну запись, где речь идет о лоббировании экс-нардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".

Ермак считает, что появление видео с якобы его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.

Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака из-за распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

Сам Денис Ермак сегодня признал, что на пленках именно он. Он также отметил, что имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение резюме и тому подобное.

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