К нардепу Гео Леросу приехали работники СБУ: что известно
К народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу, 1 апреля, приехали сотрудники Службы безопасности Украины. По мнению Лероса, визит СБУ может быть связан с публикацией скандальных записей, фигурантом которых якобы является брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис.
Об этом сам политик написал на своей фейсбук-странице. Лерос добавил, что СБУ хочет вручить лично повестку, но он сейчас не дома и поэтому туда поехал адвокат.
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Ермак, когда мне ждать Государственное бюро расследований, и прокуратуру?
– спросил Лерос.
Скандал с братом Андрея Ермака: главное
- 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.
- 31 марта Гео Лерос обнародовал еще одну запись, где речь идет о лоббировании экс-нардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".
- Ермак считает, что появление видео с якобы его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.
- Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.
- 30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака из-за распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.
- Сам Денис Ермак сегодня признал, что на пленках именно он. Он также отметил, что имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение резюме и тому подобное.
Смотрите все скандальные видео с Денисом Ермаком
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