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      К нардепу Гео Леросу приехали работники СБУ: что известно

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      Гео Лерос / Пресс-служба "Слуги народа"

      К народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу, 1 апреля, приехали сотрудники Службы безопасности Украины. По мнению Лероса, визит СБУ может быть связан с публикацией скандальных записей, фигурантом которых якобы является брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис.

      Об этом сам политик написал на своей фейсбук-странице. Лерос добавил, что СБУ хочет вручить лично повестку, но он сейчас не дома и поэтому туда поехал адвокат.

      Интересно Конфликт Ермака и Лерос: как скандал повлияет на руководителя ОП

      Ермак, когда мне ждать Государственное бюро расследований, и прокуратуру?
      – спросил Лерос.

      Скандал с братом Андрея Ермака: главное

      • 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.
      • 31 марта Гео Лерос обнародовал еще одну запись, где речь идет о лоббировании экс-нардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".
      • Ермак считает, что появление видео с якобы его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.
      • Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.
      • 30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака из-за распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.
      • Сам Денис Ермак сегодня признал, что на пленках именно он. Он также отметил, что имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение резюме и тому подобное.

      Смотрите все скандальные видео с Денисом Ермаком​

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Андрей Ермак Гео Лерос Скандал между Ермаком и Леросом
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