До нардепа Гео Лероса приїхали працівники СБУ: що відомо
До народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, 1 квітня, приїхали співробітники Служби безпеки України. На думку Лероса, візит СБУ може бути пов’язаний з публікацією скандальних записів, фігурантом яких є нібито є брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денис.
Про це сам політик написав на своїй фейсбук-сторінці. Лерос додав, що СБУ хоче вручити особисто повістку, але він зараз не вдома і тому туди поїхав адвокат.
Цікаво Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОП
Єрмак, коли мені чекати Державне бюро розслідувань, і прокуратуру?,
– запитав Лерос.
Скандал із братом Андрія Єрмака: головне
- 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади.
- 31 березня Гео Лерос оприлюднив ще один запис, де мовиться про лобіювання екснардепа Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства "Енергоатом".
- Єрмак вважає, що поява відео з начебто його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса.
- Керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.
- 30 березня ДБР порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.
- Сам Денис Єрмак сьогодні визнав, що на плівках саме він. Він також наголосив, що має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд резюме тощо.
Дивіться всі скандальні відео з Денисом Єрмаком
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