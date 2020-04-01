До нардепа Гео Лероса приїхали працівники СБУ: що відомо

До народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, 1 квітня, приїхали співробітники Служби безпеки України. На думку Лероса, візит СБУ може бути пов’язаний з публікацією скандальних записів, фігурантом яких є нібито є брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денис.

Про це сам політик написав на своїй фейсбук-сторінці. Лерос додав, що СБУ хоче вручити особисто повістку, але він зараз не вдома і тому туди поїхав адвокат.

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Єрмак, коли мені чекати Державне бюро розслідувань, і прокуратуру?,

– запитав Лерос.

Скандал із братом Андрія Єрмака: головне

29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади.

31 березня Гео Лерос оприлюднив ще один запис, де мовиться про лобіювання екснардепа Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства "Енергоатом".

Єрмак вважає, що поява відео з начебто його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса.

Керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

30 березня ДБР порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Сам Денис Єрмак сьогодні визнав, що на плівках саме він. Він також наголосив, що має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд резюме тощо.

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