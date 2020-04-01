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      Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОП

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      Як Зеленський відреагує на скандал навколо Андрія Єрмака? / Офіційний сайт Президента України

      Ситуацію навколо оприлюднення нардепом Гео Леросом записів, що стосуються брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, умовно можна назвати корупційним скандалом. Є один важливий момент, який випливає із цих відео.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      На записах брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис зі своїм помічником обговорює кадрові питання. Але хто їх тільки не обговорював. І треба відзначити, що з названих ними людей ніхто так і не був призначений. Усе було б серйозніше, якби з тих, хто обговорюється, був затверджений на тій чи іншій посаді. Сказати, що там щось дуже кримінальне, складно,
      – переконаний Володимир Фесенко.

      Політолог відзначає: очевидно, що помічник Дениса Єрмака – сумнівна особистість, яка хоче отримати зиск. Що стосується самого Дениса Єрмака, то кілька місяців тому була інформація, що він намагається впливати на майбутнього ще тоді главу Офісу президента – Андрія. І відносини в братів непрості.

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      При цьому, на думку Фесенка, наслідки для самого Андрія Єрмака, якщо будуть, то не зараз. Хоча це удар по репутації Єрмака.

      Главу Офісу президента Єрмака мало хвилює репутація і громадська думка. Втім, це сильно хвилює Зеленського. Для президента боляче і неприємно, що звинувачення висловлені на адресу людини, якій він дуже довіряє. Але Єрмаку наразі немає заміни. Так що Єрмаку, умовно кажучи, винесуть сувору догану із занесенням,
      – вважає Фесенко.

      Водночас, зауважує він, з історії призначення і звільнення його попередника – Андрія Богдана можна сказати, що навіть дуже близькі до президента люди, якщо виходять з довіри Зеленського, йдуть.

      1 квітня брат Єрмака опублікував публічне пояснення розмов та підтвердив, що записи справжні. 

       

       

      Головне про конфлікт Лероса та Єрмака

      • 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у фейсбуці кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади.
      • 31 березня Гео Лерос оприлюднив ще один запис, де мовиться про лобіювання екснардепа Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства "Енергоатом".
      • Єрмак вважає, що поява відео з начебто його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса.
      • Керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.
      • 30 березня ДБР порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

      Андрій Єрмак відповів на запитання журналістів під час брифінгу: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Слуга народу
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