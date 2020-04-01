Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОП

Ситуацію навколо оприлюднення нардепом Гео Леросом записів, що стосуються брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, умовно можна назвати корупційним скандалом. Є один важливий момент, який випливає із цих відео.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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На записах брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис зі своїм помічником обговорює кадрові питання. Але хто їх тільки не обговорював. І треба відзначити, що з названих ними людей ніхто так і не був призначений. Усе було б серйозніше, якби з тих, хто обговорюється, був затверджений на тій чи іншій посаді. Сказати, що там щось дуже кримінальне, складно,

– переконаний Володимир Фесенко.

Політолог відзначає: очевидно, що помічник Дениса Єрмака – сумнівна особистість, яка хоче отримати зиск. Що стосується самого Дениса Єрмака, то кілька місяців тому була інформація, що він намагається впливати на майбутнього ще тоді главу Офісу президента – Андрія. І відносини в братів непрості.

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При цьому, на думку Фесенка, наслідки для самого Андрія Єрмака, якщо будуть, то не зараз. Хоча це удар по репутації Єрмака.

Главу Офісу президента Єрмака мало хвилює репутація і громадська думка. Втім, це сильно хвилює Зеленського. Для президента боляче і неприємно, що звинувачення висловлені на адресу людини, якій він дуже довіряє. Але Єрмаку наразі немає заміни. Так що Єрмаку, умовно кажучи, винесуть сувору догану із занесенням,

– вважає Фесенко.

Водночас, зауважує він, з історії призначення і звільнення його попередника – Андрія Богдана можна сказати, що навіть дуже близькі до президента люди, якщо виходять з довіри Зеленського, йдуть.

1 квітня брат Єрмака опублікував публічне пояснення розмов та підтвердив, що записи справжні.

Головне про конфлікт Лероса та Єрмака

29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у фейсбуці кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади.

31 березня Гео Лерос оприлюднив ще один запис, де мовиться про лобіювання екснардепа Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства "Енергоатом".

Єрмак вважає, що поява відео з начебто його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса.

Керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

30 березня ДБР порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Андрій Єрмак відповів на запитання журналістів під час брифінгу: дивіться відео