Конфликт Ермака и Лероса: как скандал повлияет на руководителя ОП

Ситуацию вокруг обнародования нардепом Гео Леросом записей, касающихся брата главы Офиса президента Андрея Ермака, условно можно назвать коррупционным скандалом. Есть один важный момент, который следует из этих видео.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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На записях брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис со своим помощником обсуждает кадровые вопросы. Но кто их только не обсуждал. И надо отметить, что из названных ими людей никто так и не был назначен. Все было бы серьезнее, если бы из тех, кто обсуждается, был утвержден на той или иной должности. Сказать, что там что-то очень уголовное сложно,

– убежден Владимир Фесенко.

Политолог отмечает: очевидно, что помощник Дениса Ермака – сомнительная личность, которая хочет получить выгоду. Что касается самого Дениса Ермака, то несколько месяцев назад была информация, что он пытается влиять на будущего еще тогда главу Офиса президента – Андрея. И отношения у братьев непростые.

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При этом, по мнению Фесенко, последствия для самого Андрея Ермака, если будут, то не сейчас. Хотя это удар по репутации Ермака.

Главу Офиса президента Ермака мало волнует репутация и общественное мнение. Впрочем, это сильно волнует Зеленского. Для президента больно и неприятно, что обвинения высказанные в адрес человека, которому он очень доверяет. Но Ермаку пока нет замены. Так что Ермаку, условно говоря, вынесут строгий выговор с занесением,

– считает Фесенко.

В то же время, отмечает он, по истории назначения и увольнения его предшественника – Андрея Богдана можно сказать, что даже очень близкие к президенту люди, если выходят из доверия Зеленского, уходят.

1 апреля брат Ермака опубликовал публичное объяснение разговоров и подтвердил, что записи настоящие.

Главное о конфликте Лероса и Ермака

29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в фейсбуке несколько видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.

31 марта Гео Лерос обнародовал еще одну запись, где говорится о лоббировании єкс-нардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".

Ермак считает, что появление видео с якобы его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.

Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака из-за распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

Андрей Ермак ответил на вопросы журналистов во время брифинга: смотрите видео