Наибольшие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине

Насколько властям Владимира Зеленского удается противодействовать пандемии коронавируса, почему в правительстве Шмыгаля меняют министров и как повлияет на главу Офиса президента Ермака обнародованные видеозаписи разговоров о должностях, – в интервью 24 канала с главой правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко.

Апрель будет тяжелый

Пандемия коронавируса – вызов миру и Украине в частности. В целом, что можно сказать о действиях власти в борьбе с коронавирусом?

Сейчас нельзя оценивать эффективность работы власти. Вызовы чрезвычайные. Из правительства даже уходят два министра-профессионала – здравоохранения Илья Емец и финансов Игорь Уманский. Даже в отношении министра внутренних дел Авакова нельзя дать гарантий. При всей его непотопляемости. Чем большее влияние Авакова, тем больше рисков для него.

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К сожалению, все только начинается. Наибольшие проблемы Украину только ждут. Будет тяжелый апрель. Пик эпидемии коронавируса и нагрузка на систему здравоохранения придется на последнюю декаду апреля. Какой будет нагрузка – неизвестно. Так же, как реагировать населению. Во-вторых, с середины апреля начнутся серьезные социальные проблемы. У большинства украинцев нет финансовых запасов. Канал трудовой миграции не работает. Где на карантине можно найти работу? Этим людям надо помочь.



Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

И как решать эти проблемы, никто не знает. Все на ходу. Хорошо, чтобы у нас КПД управленцев был 20-30%. У 70-80% стран, включая такие высокоразвитые, как США и Великобритания, – сейчас куча проблем. Медицинские проблемы даже в Германии проявляются. В Испании неплохая система медицины. Но образ жизни романских стран сыграл с ними злую шутку.

Правительству нужны коммуникаторы и опытные управленцы

В новом правительстве Шмыгаля меняют сразу двух важных министров. С чем это связано?

Необходимость ротации нескольких министров в правительстве Шмыгаля имеет несколько причин. В частности, у уже бывшего министра здравоохранения Ильи Емца проявились две проблемы. Он хороший и известный специалист, но плохой коммуникатор. Поэтому в условиях эпидемии коронавируса возник диссонанс. Во-вторых, у Емца, похоже, возникли разногласия с руководством правительства и самим президентом Зеленским в вопросе введения чрезвычайного положения. Емец настаивал на чрезвычайном положении, а президент не поддерживает такую ​​идею. Поэтому нужен более гибкий и современный чиновник.

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Экс-министр финансов Игорь Уманский – очень опытный профессионал. Впрочем, у него также возник диссонанс с руководством правительства и Зеленским из-за сокращения госбюджета. У Уманского был жесткий план по секвестру бюджета. Это вызвало критику, поскольку он предлагал урезать деньги на культуру, кинематограф, Институт памяти. Хотя сейчас ситуация чрезвычайная в прямом и переносном смыслах. Без жестких бюджетных действий не обойтись. Тем более, из чего-то надо формировать Стабилизационный фонд.

Не рискованно ли проводить сейчас изменения в правительстве?

Риски есть. Но вряд ли будут фатальные последствия. Оба министерства сейчас очень важны. Многое зависит от того, какими будут новые министры. Минздрав находится в сложном положении. При этом на своем месте и хороший коммуникатор новый санитарный врач Виктор Ляшко. Но именно Министерство здравоохранения, как пороховая бочка. С ним есть что-то мистическое. Очень редко министры там задерживаются на относительно длительный срок.



Емец (справа) не нашел общего языка со шмыгалем? (В центре) / Фото Кабмина

Что можно сказать о возможных преемниках Емца и Уманского?

Новый министр здравоохранения Максим Степанов работал при Порошенко губернатором Одесской области. И оказался в оппозиции к пятому президента. Контакты между Степановым и командой Зеленского были. Возможно, ему удастся стабилизировать работу министерства.

Что касается министра финансов Сергея Марченко, то он также опытен – был ранее заместителем в министерстве. Но есть критики в "Слуге народа", поскольку Марченко работал в администрации Порошенко. С другой стороны, не так много людей, которые работали с бюджетом и могут контролировать ситуацию. Нужен полноценный министр, чтобы можно было подписать соглашение с МВФ.

Те, кто выходит из доверия Зеленского, уходят

СМИ обнародовали так называемые пленки Ермака – запись разговора брата главы Офиса президента о возможных назначениях на различные управленческие должности. Опять политическая коррупция?

Скорее, условно коррупционный скандал. Брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис со своим помощником обсуждает кадровые вопросы. Но кто их только не обсуждал. И надо отметить, что из названных на записях людей никто так и не был назначен. Все было бы серьезнее, если бы из тех, кто обсуждается, был утвержден на той или иной должности. Сказать, что там что-то очень уголовное сложно.

Но очевидно, что помощник Дениса Ермака – сомнительная личность, которая хочет получить выгоду. Что касается самого Дениса Ермака, то несколько месяцев назад была информация, что он пытается влиять на будущего еще тогда главу Офиса президента – Андрея. И отношения у братьев простые.



Как поступит Зеленский с Ермаком после скандала с пленками? / Фото Facebook

Какие последствия возможны для Андрея Ермака?

Последствия, если будут, то не сейчас. Хотя это удар по репутации Ермака. Но главу Офиса президента мало волнует репутация и общественное мнение. Впрочем, это сильно волнует Зеленского. Для президента больно и неприятно, что обвинения высказанные в адрес человека, которому он очень доверяет. Но Ермаку пока нет замены. Так что Ермаку, условно говоря, вынесут выговор с занесением. В то же время по истории назначения и увольнения его предшественника – Андрея Богдана можно сказать, что даже очень близкие к президенту люди, если выходят из доверия Зеленского, уходят.