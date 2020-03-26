Правительство создаст Стабилизационный фонд на 124 миллиарда гривен: на что потратят деньги

В Министерстве финансов Украины подготовили ряд законопроектов об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Вместе с такими изменениями правительство планирует создать Стабилизационный фонд, из которого будут выделять деньги на борьбу с эпидемией коронавируса.

Всего в распоряжении фонда будет 124,2 миллиарда гривен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на проекты изменений в госбюджете.

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Откуда будет брать деньги Стабилизационный фонд

Стабилизационный фонд будет существовать за счет бюджетных денег, а также благодаря грантам и международным заимствованиям.

Если с последними двумя источниками все ясно, то к первому есть огромный вопрос, поскольку 124 миллиарда фонда – это около 12% всего годового государственного бюджета.

Ранее в Счетной палате подсчитали, что без ущерба госбюджету могут перенаправить чуть более 5 миллиардов гривен. От суммы 124 миллиарда это – лишь 4%. Отсюда логичный вопрос, откуда еще 119 миллиардов.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказывал, что для этого планируют абсолютно пересмотреть целый ряд пунктов госбюджета. Например, почти полностью "общипают" направление науки.

Важно для понимания! Ситуация с эпидемией коронавирус чрезвычайно сильно повлияла на финансовую ситуацию в Украине. Еще менее месяца назад тогдашняя министр финансов Оксана Маркарова говорила, что госбюджет будут пересматривать, но через положительную динамику, а не отрицательную.



Она объясняла, что большинство показателей были значительно оптимистичнее, чем в прогнозе. Поэтому, чтобы максимально использовать бюджетные средства следовало пересмотреть госбюджет, который получил бонусы, например, от укрепления гривни.

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Куда будут тратить деньги Стабилизационного фонда

Несмотря на огромные финансовые проблемы государства, значительная часть Стабилизационного фонда пойдет на борьбу с коронавирусом. В частности, деньги фонда планируют потратить на:

доплаты к зарплатам медикам;

закупку медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом;

социальные выплаты отдельным категориям населения, в частности пенсионерам;

финансовую поддержку государственных и коммунальных предприятий, в частности через предоставление дотаций;

пополнение уставного капитала государственного ипотечного учреждения; обслуживание и погашение государственного долга.

Кроме того, Минфин предлагает разрешить в период карантина оказывать государственную поддержку. Например, социальные фонды будут осуществлять целый ряд выплат:

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей;

расходы на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;

пособие по безработице;

пособие на погребение;

текущие расходы на содержание аппаратов фондов.

Что во власти говорили о Стабилизационном фонде?

Ранее об идее создать такой фонд заявлял Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он говорил, что Фонд будет оперировать около 200 миллиардов гривен, что составляет почти 20% годового государственного бюджета Украины.



Он тогда заверил, что сейчас Украина является более подготовленной к потенциальному кризису, чем в 2008 году. Впрочем впоследствии деньги Фонда таки решили уменьшить более чем на 70 миллиардов гривен.