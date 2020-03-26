Уряд створить Стабілізаційний фонд на 124 мільярди гривень: на що витратять гроші

У Міністерстві фінансів України підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Разом з такими змінами уряд планує створити Стабілізаційний фонд, з якого виділятимуть гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу.

Загалом у розпорядженні фонду буде 124,2 мільярда гривень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на проєкти змін до держбюджету.

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Звідки братиме гроші Стабілізаційний фонд

Стабілізаційний фонд існуватиме за рахунок бюджетних грошей, а також завдяки грантам і міжнародним запозиченням.

Якщо з останніми двома джерелами усе зрозуміло, то до першого є величезне питання, оскільки 124 мільярди фонду – це близько 12% усього річного державного бюджету.

Раніше у Рахунковій палаті підрахували, що без шкоди держбюджету можуть перенаправити трохи більше як 5 мільярдів гривень. Від суми 124 мільярди це – лише 4%. Звідси логічне питання, звідки ще 119 мільярдів.

Народний депутат України Олексій Гончаренко розказував, що для цього планують абсолютно переглянути цілу низку пунктів держбюджету. Наприклад, майже повністю "общипають" напрямок науки.

Важливо для розуміння! Ситуація з епідемією коронавірусу надзвичайно сильно вплинула на фінансову ситуацію в Україні. Ще менш як місяць тому тогочасна міністерка фінансів Оксана Маркарова казала, що держбюджет будуть переглядати, але через позитивну динаміку, а не негативну.



Вона пояснювала, що більшість показників були значно оптимістичнішими, ніж у прогнозі. Тож аби максимально використати бюджетні кошти варто було переглянути держбюджет, який отримав бонуси, наприклад, від зміцнення гривні.

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Куди витрачатимуть гроші Стабілізаційного фонду

Попри величезні фінансові проблеми держави, значна частина Стабілізаційного фонду піде на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, гроші фонду планують витратити на:

доплати до зарплат медикам;

закупівлю медикаментів та обладнання, необхідних для боротьби з вірусом;

соціальні виплати окремим категоріям населення, зокрема пенсіонерам;

фінансову підтримку державних та комунальних підприємств, зокрема через надання дотацій;

поповнення статутного капіталу державної іпотечної установи; обслуговування та погашення державного боргу.

Крім того, Мінфін пропонує дозволити у період карантину надавати державну підтримку. Наприклад, соціальні фонди здійснюватимуть цілу низку виплат:

допомога по тимчасовій непрацездатності;

допомога по вагітності і пологах;

страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та членам їхніх сімей;

витрати на лікування потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань;

допомога по безробіттю;

допомога на поховання;

поточні видатки на утримання апаратів фондів.

Що у владі говорили про Стабілізаційний фонд?Раніше про ідею створити такий фонд заявляв Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він говорив, що Фонд оперуватиме близько 200 мільярдами гривень, що становить майже 20% річного державного бюджету України.



Він тоді запевнив, що нині Україна є більш підготовленою до потенційної кризи, ніж у 2008 році. Втім згодом гроші Фонду такий вирішили зменшити на понад 70 мільярдів гривень.