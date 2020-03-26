19:47
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Уряд створить Стабілізаційний фонд на 124 мільярди гривень: на що витратять гроші

      -
      У Кабміну з'явився бюджетний план боротьби з коронавірусом / kmu.gov.ua

      У Міністерстві фінансів України підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Разом з такими змінами уряд планує створити Стабілізаційний фонд, з якого виділятимуть гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу.

      Загалом у розпорядженні фонду буде 124,2 мільярда гривень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на проєкти змін до держбюджету.

      Цікаво Депутати відхилили пропозиції уряду Шмигаля щодо урізання бюджету: документ

      Звідки братиме гроші Стабілізаційний фонд

      Стабілізаційний фонд існуватиме за рахунок бюджетних грошей, а також завдяки грантам і міжнародним запозиченням.

      Якщо з останніми двома джерелами усе зрозуміло, то до першого є величезне питання, оскільки 124 мільярди фонду – це близько 12% усього річного державного бюджету.

      Раніше у Рахунковій палаті підрахували, що без шкоди держбюджету можуть перенаправити трохи більше як 5 мільярдів гривень. Від суми 124 мільярди це – лише 4%. Звідси логічне питання, звідки ще 119 мільярдів.

      Народний депутат України Олексій Гончаренко розказував, що для цього планують абсолютно переглянути цілу низку пунктів держбюджету. Наприклад, майже повністю "общипають" напрямок науки.

      Важливо для розуміння! Ситуація з епідемією коронавірусу надзвичайно сильно вплинула на фінансову ситуацію в Україні. Ще менш як місяць тому тогочасна міністерка фінансів Оксана Маркарова казала, що держбюджет будуть переглядати, але через позитивну динаміку, а не негативну.

      Вона пояснювала, що більшість показників були значно оптимістичнішими, ніж у прогнозі. Тож аби максимально використати бюджетні кошти варто було переглянути держбюджет, який отримав бонуси, наприклад, від зміцнення гривні.

      Варто знати У Чернівецькій області одужали троє хворих на коронавірус, але ще 5 захворіли

      Куди витрачатимуть гроші Стабілізаційного фонду

      Попри величезні фінансові проблеми держави, значна частина Стабілізаційного фонду піде на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, гроші фонду планують витратити на:

      • доплати до зарплат медикам;
      • закупівлю медикаментів та обладнання, необхідних для боротьби з вірусом;
      • соціальні виплати окремим категоріям населення, зокрема пенсіонерам;
      • фінансову підтримку державних та комунальних підприємств, зокрема через надання дотацій;
      • поповнення статутного капіталу державної іпотечної установи; обслуговування та погашення державного боргу.

      Крім того, Мінфін пропонує дозволити у період карантину надавати державну підтримку. Наприклад, соціальні  фонди здійснюватимуть цілу низку виплат:

      • допомога по тимчасовій непрацездатності;
      • допомога по вагітності і пологах;
      • страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та членам їхніх сімей;
      • витрати на лікування потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань;
      • допомога по безробіттю;
      • допомога на поховання;
      • поточні видатки на утримання апаратів фондів.

      Що у владі говорили про Стабілізаційний фонд?Раніше про ідею створити такий фонд заявляв Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він говорив, що Фонд оперуватиме близько 200 мільярдами гривень, що становить майже 20% річного державного бюджету України.

      Він тоді запевнив, що нині Україна є більш підготовленою до потенційної кризи, ніж у 2008 році. Втім згодом гроші Фонду такий вирішили зменшити на понад 70 мільярдів гривень.

      ЗНО-2020 офіційно перенесли: що відомо
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Бюджет 2020 Бюджет Гроші Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Повстання проти Єрмака в "Слузі народу", або Боротьба за вухо Зеленського
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 18:40 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 18:35 Падіння ринку нерухомості: чого чекати в умовах фінансової кризи
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук