Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні

Наскільки владі Володимира Зеленського вдається протидіяти пандемії коронавірусу, чому в уряді Шмигаля змінюють міністрів і як вплине на главу Офісу президента Єрмака оприлюднені відеозаписи розмов про посади, – в інтерв’ю 24 каналу з головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимиром Фесенком.

Квітень буде важкий

Пандемія коронавірусу – виклик для світу і України зокрема. У цілому, що можна сказати про дії влади в боротьбі з коронавірусом?

Зараз не можна оцінювати ефективність роботи влади. Виклики надзвичайні. З уряду навіть ідуть два міністри-професіонали – охорони здоров’я Ілля Ємець і фінансів Ігор Уманський. Навіть щодо міністра внутрішніх справ Авакова не можна дати гарантій. При всій його непотоплюваності. Чим більший вплив Авакова, тим більше ризиків для нього.

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На жаль, все тільки починається. Найбільші проблеми Україну тільки чекають. Буде важкий квітень. Пік епідемії коронавірусу і навантаження на систему охорони здоров'я припаде на останню декаду квітня. Яким буде навантаження – невідомо. Так само, як реагуватиме населення. По-друге, з середини квітня почнуться серйозні соціальні проблеми. У більшості українців немає фінансових запасів. Канал трудової міграції не працює. Де на карантині можна знайти роботу? Цим людям треба допомогти.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

І як вирішувати ці проблеми, ніхто не знає. Все на ходу. Добре, щоб у нас ККД управлінців був 20-30%. У 70-80% країн, включаючи такі високорозвинені, як США і Великобританія, – зараз купа проблем. Медичні проблеми навіть у Німеччині проявляються. В Іспанії непогана система медицини. Але спосіб життя романських країн зіграв з ними злий жарт.

Уряду потрібні комунікатори і досвідчені управлінці

У новому уряді Шмигаля змінюють одразу двох важливих міністрів. З чим це пов’язано?

Необхідність ротації кількох міністрів в уряді Шмигаля має кілька причин. Зокрема, в уже колишнього міністра охорони здоров’я Іллі Ємця проявилися дві проблеми. Він хороший і відомий фахівець, але поганий комунікатор. Через це в умовах епідемії коронавірусу виник дисонанс. По-друге, в Ємця, схоже, виникли розбіжності з керівництвом уряду і самим президентом Зеленським у питанні введення надзвичайного стану. Ємець наполягав на надзвичайному стані, а президент не підтримує таку ідею. Тому потрібен більш гнучкий і сучасний чиновник.

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Ексміністр фінансів Ігор Уманський – дуже досвідчений професіонал. Утім, у нього також виник дисонанс з керівництвом уряду і Зеленським через скорочення держбюджету. В Уманського був жорсткий план по секвестру бюджету. Це викликало критику, оскільки він пропонував урізати гроші на культуру, кінематограф, Інститут пам'яті. Хоча зараз ситуація надзвичайна в прямому і переносному сенсах. Без жорстких бюджетних дій не обійтися. Тим більше, з чогось треба формувати Стабілізаційний фонд.

Чи не ризиковано проводити зараз зміни в уряді?

Ризики є. Але навряд чи будуть фатальні наслідки. Обидва міністерства зараз дуже важливі. Багато що залежить від того, якими будуть нові міністри. МОЗ перебуває в складному становищі. При цьому на своєму місці і хороший комунікатор новий санітарний лікар Віктор Ляшко. Але саме Міністерство охорони здоров'я, як порохова бочка. З ним є щось містичне. Дуже рідко міністри там затримуються на відносно тривалий термін.



Ємець (праворуч) не знайшов спільної мови зі Шмигалем? (по центру) / Фото Кабміну

Що можна сказати про можливих наступників Ємця і Уманського?

Новий міністр охорони здоров’я Максим Степанов працював при Порошенку губернатором Одеської області. І опинився в опозиції до п'ятого президента. Контакти між Степановим і командою Зеленського були. Можливо, йому вдасться стабілізувати роботу міністерства.

Що стосується міністра фінансів Сергія Марченка, то він також досвідчений – був раніше заступником у міністерстві. Але є критики в "Слузі народу", оскільки Марченко працював в адміністрації Порошенка. З іншого боку, не так багато людей, які працювали з бюджетом і можуть контролювати ситуацію. Потрібен повноцінний міністр, щоб можна було підписати угоду з МВФ.

Ті, хто виходить із довіри Зеленського, йдуть

ЗМІ оприлюднили так звані плівки Єрмака – запис розмови брата глави Офісу президента про можливі призначення на різні управлінські посади. Знову політична корупція?

Швидше, умовно корупційний скандал. Брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис зі своїм помічником обговорює кадрові питання. Але хто їх тільки не обговорював. І треба відзначити, що з названих на записах людей ніхто так і не був призначений. Усе було б серйозніше, якби з тих, хто обговорюється, був затверджений на тій чи іншій посаді. Сказати, що там щось дуже кримінальне, складно.

Але очевидно, що помічник Дениса Єрмака – сумнівна особистість, яка хоче отримати зиск. Що стосується самого Дениса Єрмака, то кілька місяців тому була інформація, що він намагається впливати на майбутнього ще тоді главу Офісу президента – Андрія. І відносини в братів непрості.



Як вчинить Зеленський із Єрмаком після скандалу з плівками? / Фото Facebook

Які наслідки можливі для Андрія Єрмака?

Наслідки, якщо будуть, то не зараз. Хоча це удар по репутації Єрмака. Але главу Офісу президента мало хвилює репутація і громадська думка. Втім, це сильно хвилює Зеленського. Для президента боляче і неприємно, що звинувачення висловлені на адресу людини, якій він дуже довіряє. Але Єрмаку наразі немає заміни. Так що Єрмаку, умовно кажучи, винесуть сувору догану із занесенням. Водночас з історії призначення і звільнення його попередника – Андрія Богдана можна сказати, що навіть дуже близькі до президента люди, якщо виходять з довіри Зеленського, йдуть.