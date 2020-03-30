Рада відправила на доопрацювання новий бюджет: коментар Шмигаля

Верховна Рада України включила до порядку денного зміни до державного бюджету України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що усі покращення, які були заплановані у попередній версії бюджету не скасовані, а лише тимчасово відтерміновані.

Невдовзі уряд виконає і ті статті, з яких гроші були перекинуті на найважливіший пріоритет у нашій країні – боротьбу з коронавірусом, наголосив Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни парламенту.

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Ми ретельно переглянули усі видатки і зрозуміли, що починати потрібно з себе. Тож ми ухвалили рішення про скорочення зарплат для усіх категорій держслужбовців і чиновників до рівня не більше як 10 мінімальних зарплат в Україні,

– підкреслив прем'єр.

Таким чином чиновники у період карантину не зможуть отримувати зарплату більш як 47 тисяч 230 гривень. На гроші, які були отримані внаслідок урізання цілої низки видатків, уряд створює спеціальний антикоризовий фонд, який налічуватиме понад 97 мільярдів гривень.

"Це надзвичайно прозорий інструмент, який буде спрямований на боротьбу з коронавірусом, на підтримку медиків, закупівлю обладнання, ліків і засобів індивідуального захисту", – розповів Денис Шмигаль.

За його словами, з депутатами окремо було домовлено про створення і ухвалення законопроєкту про підтримку малого і середнього бізнесу.

Ми однозначно будемо підтримувати місцеве самоврядування. Ми залишили акцизи і ще цілу низку інструментів для місцевої влади. Відклали ми лише деякі капітальні видатки, які повернемо, коли поборемо коронавірус і його наслідки,

– запевнив прем'єр.

В уряді також розглядається можливість дофінансування місцевого самоврядування саме зі спеціального фонду. Усе для того, щоб вони теж мали інструменти боротьби з коронавірусом.

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Водночас у новій версії державного бюджету збільшено на 36 мільярдів гривень підтримку пенсіонерів. Зокрема тут мовиться і про виплату додаткової тисячі гривень для тих, у кого пенсія становить менше як 5 тисяч гривень.

"Недоторканими залишилися статті розвиткові. Тобто ми не рухали дороги і великі інфраструктурні об'єкти. Ми також залишили більшість видатків на культуру, освіту. Тих, які будуть реалізовуватися і дозволяють розвиток цих галузей", – зазначив Шмигаль.

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