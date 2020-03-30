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      Рада отправила на доработку новый бюджет: комментарий Шмигаля

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      Шмыгаль: С определенных направлений должны забрать деньги, но только временно / kmu.gov.ua

      Верховная Рада Украины включила в повестку дня изменения в государственный бюджет Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что все улучшения, которые были запланированы в предыдущей версии бюджета не отменены, а лишь временно отсрочены.

      "Вскоре правительство выполнит и те статьи, с которых деньги были переброшены на важнейший приоритет в нашей стране – борьбу с коронавирусом" – отметил Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента.

      К слову Рада не будет собираться на заседания в течение карантина

      Мы тщательно просмотрели все расходы и поняли, что начинать нужно с себя. Поэтому мы приняли решение о сокращении зарплат для всех категорий госслужащих и чиновников до уровня не более 10 минимальных зарплат в Украине,
      – подчеркнул премьер.

      Таким образом чиновники в период карантина не смогут получать зарплату более 47 тысяч 230 гривен. На деньги, которые были получены в результате урезания целого ряда расходов, правительство создает специальный антикоризовий фонд, который будет насчитывать более 97 миллиардов гривен.

      "Это очень прозрачный инструмент, который будет направлен на борьбу с коронавирусом, для поддержки медиков, закупки оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты", – рассказал Денис Шмыгаль.

      По его словам, с депутатами отдельно было договорено о создании и принятии законопроекта о поддержке малого и среднего бизнеса.

      Мы однозначно будем поддерживать местное самоуправление. Мы оставили акцизы и еще целый ряд инструментов для местных властей. Отложили мы только некоторые капитальные расходы, вернем, когда преодолеем коронавирус и его последствия,
      – заверил премьер.

      В правительстве также рассматривается возможность дофинансирования местного самоуправления именно из специального фонда. Все для того, чтобы они имели инструменты борьбы с коронавирусом.

      В то же время в новой версии государственного бюджета увеличена на 36 миллиардов гривен поддержку пенсионеров. В частности здесь говорится и о выплате дополнительной тысячи гривен для тех, у кого пенсия составляет менее 5000 гривен.

      Новость дополняется ...

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Деньги Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Правительство Шмыгаля Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Бюджет 2020 Бюджет Новости Украины
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