Рада отправила на доработку новый бюджет: комментарий Шмигаля

Верховная Рада Украины включила в повестку дня изменения в государственный бюджет Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что все улучшения, которые были запланированы в предыдущей версии бюджета не отменены, а лишь временно отсрочены.

"Вскоре правительство выполнит и те статьи, с которых деньги были переброшены на важнейший приоритет в нашей стране – борьбу с коронавирусом" – отметил Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента.

К слову Рада не будет собираться на заседания в течение карантина

Мы тщательно просмотрели все расходы и поняли, что начинать нужно с себя. Поэтому мы приняли решение о сокращении зарплат для всех категорий госслужащих и чиновников до уровня не более 10 минимальных зарплат в Украине,

– подчеркнул премьер.

Таким образом чиновники в период карантина не смогут получать зарплату более 47 тысяч 230 гривен. На деньги, которые были получены в результате урезания целого ряда расходов, правительство создает специальный антикоризовий фонд, который будет насчитывать более 97 миллиардов гривен.

"Это очень прозрачный инструмент, который будет направлен на борьбу с коронавирусом, для поддержки медиков, закупки оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты", – рассказал Денис Шмыгаль.

По его словам, с депутатами отдельно было договорено о создании и принятии законопроекта о поддержке малого и среднего бизнеса.

Мы однозначно будем поддерживать местное самоуправление. Мы оставили акцизы и еще целый ряд инструментов для местных властей. Отложили мы только некоторые капитальные расходы, вернем, когда преодолеем коронавирус и его последствия,

– заверил премьер.

В правительстве также рассматривается возможность дофинансирования местного самоуправления именно из специального фонда. Все для того, чтобы они имели инструменты борьбы с коронавирусом.

В то же время в новой версии государственного бюджета увеличена на 36 миллиардов гривен поддержку пенсионеров. В частности здесь говорится и о выплате дополнительной тысячи гривен для тех, у кого пенсия составляет менее 5000 гривен.

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