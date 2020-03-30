Військові в умовах карантину матимуть безперебійне харчування

Військові матимуть регулярне харчування, не зважаючи на пандемію коронавірусу та карантин в Україні. За відповідне рішення проголосували 302 депутати Верховної Ради.

Депутати схвалил проєкт про внесення зміни до держбюджету на 2020 рік. Це забезпечить безперервне постачання продуктів харчування для військовослужбовців.

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Так, Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році дозволили продовжити термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році.

Як проголосували нардепи:

"Слуга народу" – 213

"Опозиційна платформа – За життя" – 0

"Європейська солідарність" – 25

"Батьківщина" – 13

"За майбутнє" – 6

"Голос" – 17

"Довіра" – 14

Позафракційні – 14.

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