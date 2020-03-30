Військові в умовах карантину матимуть безперебійне харчування
Військові матимуть регулярне харчування, не зважаючи на пандемію коронавірусу та карантин в Україні. За відповідне рішення проголосували 302 депутати Верховної Ради.
Депутати схвалил проєкт про внесення зміни до держбюджету на 2020 рік. Це забезпечить безперервне постачання продуктів харчування для військовослужбовців.
Раніше Коронавірус і війна: у президента просять допомоги в обласних голів із харчуванням
Так, Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році дозволили продовжити термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році.
Як проголосували нардепи:
"Слуга народу" – 213
"Опозиційна платформа – За життя" – 0
"Європейська солідарність" – 25
"Батьківщина" – 13
"За майбутнє" – 6
"Голос" – 17
"Довіра" – 14
Позафракційні – 14.
Засідання Верховної Ради – дивіться відео
Раніше Офіс Президента України звернувся до усіх голів обласних адміністрацій та Київської КМДА із попередженням. У ньому зазначили, що може виникнути ситуація, за якої кожна область повинна буде допомагати військовим частинам.
Читайте також
-
Коронавірус в Україні: заразилися 480 людейсьогодні , 11:11
-
Світ на карантині: список обмежень та штрафів за кордономсьогодні , 11:59
-
Ігоря Уманського звільнили з посади міністра фінансівсьогодні , 14:22
-
У Чечні поліція б’є людей без масок трубами, – ЗМІ: відеосьогодні , 13:24
-
Ігор Уманський більше не міністер фінансів: що про нього відомосьогодні , 14:55
-
Коли кандидати чули про цілодобову роботу, то відмовлялися, – Арахамія про нові призначеннясьогодні , 12:21