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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Військові в умовах карантину матимуть безперебійне харчування

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      Військові матимуть безперебійне харчування / Фото 24 каналу

      Військові матимуть регулярне харчування, не зважаючи на пандемію коронавірусу та карантин в Україні. За відповідне рішення проголосували 302 депутати Верховної Ради.

      Депутати схвалил проєкт про внесення зміни до держбюджету на 2020 рік. Це забезпечить безперервне постачання продуктів харчування для військовослужбовців.

      Раніше Коронавірус і війна: у президента просять допомоги в обласних голів із харчуванням

      Так, Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році дозволили продовжити термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році.

      Як проголосували нардепи:

      "Слуга народу" – 213
      "Опозиційна платформа – За життя" – 0
      "Європейська солідарність" – 25
      "Батьківщина" – 13
      "За майбутнє" – 6
      "Голос" – 17
      "Довіра" – 14
      Позафракційні – 14.

      Засідання Верховної Ради – дивіться відео

      Раніше Офіс Президента України звернувся до усіх голів обласних адміністрацій та Київської КМДА із попередженням. У ньому зазначили, що може виникнути ситуація, за якої кожна область повинна буде допомагати військовим частинам.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Бюджет Бюджет 2020 Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Верховна Рада Новини України Новини політики
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