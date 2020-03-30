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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Военные в условиях карантина будут иметь бесперебойное питание

      - Читати новину українською
      / Фото 24 канала

      Военные будут иметь регулярное питание, не смотря на пандемию коронавируса и карантин в Украине. За соответствующее решение проголосовали 302 депутата Верховной Рады.

      Депутаты одобрили проект о внесении изменения в госбюджет на 2020 год. Это обеспечит непрерывное снабжение продуктов питания для военнослужащих.

      Ранее Коронавирус и война: у президента просят помощи у областных глав с питанием

      Так, Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году позволили продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

      Как проголосовали нардепы:

      • "Слуга народа" – 213
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0
      • "Европейская солидарность" – 25
      • "Батькивщина" – 13
      • "За будущее" – 6
      • "Голос" – 17
      • "Доверие" – 14
      • Внефракционные – 14

      Заседание Верховной Рады – смотрите видео

      Ранее Офис Президента Украины обратился ко всем главам областных администраций и Киевской КГГА с предупреждением. В нем отметили, что может возникнуть ситуация, при которой каждая область должна будет помогать военным частям.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Бюджет 2020 Бюджет Коронавирус COVID-19 Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Украины Новости политики
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