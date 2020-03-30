Военные в условиях карантина будут иметь бесперебойное питание

Военные будут иметь регулярное питание, не смотря на пандемию коронавируса и карантин в Украине. За соответствующее решение проголосовали 302 депутата Верховной Рады.

Депутаты одобрили проект о внесении изменения в госбюджет на 2020 год. Это обеспечит непрерывное снабжение продуктов питания для военнослужащих.

Ранее Коронавирус и война: у президента просят помощи у областных глав с питанием

Так, Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году позволили продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году.

Как проголосовали нардепы:

"Слуга народа" – 213

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0

"Европейская солидарность" – 25

"Батькивщина" – 13

"За будущее" – 6

"Голос" – 17

"Доверие" – 14

Внефракционные – 14

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Ранее Офис Президента Украины обратился ко всем главам областных администраций и Киевской КГГА с предупреждением. В нем отметили, что может возникнуть ситуация, при которой каждая область должна будет помогать военным частям.