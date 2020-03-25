Коронавірус і війна: у президента просять допомоги в обласних голів із харчуванням

Офіс Президента України звернувся до усіх голів обласних адміністрацій та Київської КМДА. Попереджають, що може виникнути ситуація, за якої кожна область повинна буде допомагати військовим частинам.

По допомогу звертаються через затримку підписання контрактів з компаніями, які надають послуги з харчування у військових частинах. Відповідний лист надіслала заступниця глави Офісу президента Ганна Коваленко, пише Інтерфакс – Україна.

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Компанії, які повинні були надавати послуги з харчування до військових частин ЗСУ, поінформували Міноборони України, що в зв'язку з коронавірусом і, як вони вважають," форс-мажором" не в змозі цього забезпечити,

– розповіла Коваленко Інтерфаксу.

Що просить Офіс Президента:

Спільно з обласними військкоматами уточнити перелік військових частин, дислокованих на території областей, що харчуються за системою аутсорсингу.

Налагодити взаємодію з командирами військових частин щодо асортименту продуктів, обсягів і термінів їхнього постачання

Бути в готовності на безкоштовній основі надати допомогу військовим частинам у забезпеченні продуктами харчування, персоналом для приготування їжі (за потреби).



Документ із проханням про допомогу військовим / Фото з телеграму PavlovskyNews