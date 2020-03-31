Ермак рассказал, что мешает провести новый обмен пленными

Украина работает над списками для очередного обмена пленными, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях на Донбассе и в Крыму. Затрудняет формирование окончательных списков пандемия коронавируса.

Обмен может произойти как через неделю, так и через две, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в Киеве.

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Мы имели сложности с этим, потому что не были допущены представители Красного Креста. Был разговор Президента с руководителем Красного Креста относительно немедленного отправления туда (на оккупированные территории – 24 канал) представителей. Это нам поможет усовершенствовать списки. Может, это неделя времени, может, десять дней, может, две недели, и мы начнем проводить эти обмены,

– рассказал Ермак.

Отметим, что обмен пленными в формате "всех на всех" был оговорен во время Нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны согласовали, что его нужно осуществить до апреля 2020 года.

Обмены пленными, которые уже состоялись: