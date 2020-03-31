Ермак рассказал, что мешает провести новый обмен пленными
Украина работает над списками для очередного обмена пленными, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях на Донбассе и в Крыму. Затрудняет формирование окончательных списков пандемия коронавируса.
Обмен может произойти как через неделю, так и через две, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в Киеве.
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Мы имели сложности с этим, потому что не были допущены представители Красного Креста. Был разговор Президента с руководителем Красного Креста относительно немедленного отправления туда (на оккупированные территории – 24 канал) представителей. Это нам поможет усовершенствовать списки. Может, это неделя времени, может, десять дней, может, две недели, и мы начнем проводить эти обмены,
– рассказал Ермак.
Отметим, что обмен пленными в формате "всех на всех" был оговорен во время Нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны согласовали, что его нужно осуществить до апреля 2020 года.
Обмены пленными, которые уже состоялись:
- 7 сентября 2019 года провели большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных.
- 29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.
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