Єрмак розповів, що заважає провести новий обмін полоненими

Україна працює над списками для чергового обміну полоненими, що перебувають на непідконтрольних Україні територіях на Донбасі та Криму. Ускладнює формування остаточних списків пандемія коронавірусу.

Обмін може відбутись як через тиждень, так і через два, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу у Києві.

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Ми мали складнощі з цим, бо не були допущені представники Червоного Хреста. Була розмова Президента з керівником Червоного Хреста щодо негайного відправлення туди (на окуповані території – 24 канал) представників. Це нам допоможе удосконалити списки. Може, це тиждень часу, може, десять днів, може, два тижні і ми почнемо проводити ці обміни,

– розповів Єрмак.

Зазначимо, що обмін полоненими за форматом "всіх на всіх" був домовлений під час Нормандської зустрічі у Парижі в грудні 2019 року. Тоді сторони узгодили, що його потрібно здійснити до квітня 2020 року.

Обміни полоненими, які вже відбулися: