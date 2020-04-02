Після публікацій "плівок Єрмака" Леросу почали погрожувати, – адвокат

Адвокат Гео Лероса Масі Найєм заявив, що його підзахисному почали надходити погрози після публікації записів з братом голови Офісу Президента Денисом Єрмаком. За його словами, про надходження погроз захисту депутата вже повідомив НАБУ.

Наразі відкрито 5 кримінальних справ, але у всіх них Гео Лерос фігурує як свідок, розповів Масі Найєм в ефірі 4 каналу.

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Ці справи заведені достатньо швидко, я перспективи у них взагалі не бачу. Гео вже дав згоду свідчити в усіх справах, якщо це буде потрібно, якщо слідчі органи звернуться,

– розповів адвокат.

Поки що до народного обранця звернулися лише з Національного антикорупційного бюро. Саме НАБУ захист і надав пояснення, а також розповів про погрози, які надходять Гео Леросу.

Коментуючи питання про те, як захист депутата реагуватиме на погрози, Масі Найєм лише коротко відповів: "усе, що потрібно було зробити згідно з законом, ми зробили".

Скандал між Леросом і Єрмаком та кримінальні справи: коротко

Народний депутат України Гео Лерос 29 березня злив у мережу відео, де брат голови Офісу Президента України Денис Єрмак "барижить" державними посадами, посилаючись на владні повноваження власного брата.

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Сам депутат пообіцяв звернутися зі своїми доказами до правоохоронних антикорупційних органів. Андрій Єрмак зі свого боку пообіцяв, що звернеться до СБУ і ДБР. Усі деталі скандалу – читайте за посиланням.

Згодом САП відкрила справу за зверненням Гео Лероса. А Андрій Єрмак заявив, що злиття документів якось пов'язане з розглядом у парламенті законів про регулювання банківської сфери і ринок землі.

Пізніше були відкриті і кримінальні провадження, у яких фігурує й сам нардеп. Співробітини СБУ навіть приїздили до Гео Лероса, щоб вручити йому повістку на допит.