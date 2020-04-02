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      Після публікацій "плівок Єрмака" Леросу почали погрожувати, – адвокат

      - Читать новость на русском
      Гео Лерос почав отримувати погрози після публікації плівок Єрмака / censor.net.ua

      Адвокат Гео Лероса Масі Найєм заявив, що його підзахисному почали надходити погрози після публікації записів з братом голови Офісу Президента Денисом Єрмаком. За його словами, про надходження погроз захисту депутата вже повідомив НАБУ.

      Наразі відкрито 5 кримінальних справ, але у всіх них Гео Лерос фігурує як свідок, розповів Масі Найєм в ефірі 4 каналу.

      До слова До нардепа Гео Лероса приїхали працівники СБУ: що відомо

      Ці справи заведені достатньо швидко, я перспективи у них взагалі не бачу. Гео вже дав згоду свідчити в усіх справах, якщо це буде потрібно, якщо слідчі органи звернуться,
      – розповів адвокат.

      Поки що до народного обранця звернулися лише з Національного антикорупційного бюро. Саме НАБУ захист і надав пояснення, а також розповів про погрози, які надходять Гео Леросу.

      Коментуючи питання про те, як захист депутата реагуватиме на погрози, Масі Найєм лише коротко відповів: "усе, що потрібно було зробити згідно з законом, ми зробили".

      Скандал між Леросом і Єрмаком та кримінальні справи: коротко

      Народний депутат України Гео Лерос 29 березня злив у мережу відео, де брат голови Офісу Президента України Денис Єрмак "барижить" державними посадами, посилаючись на владні повноваження власного брата.

      Цікаво Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він

      Сам депутат пообіцяв звернутися зі своїми доказами до правоохоронних антикорупційних органів. Андрій Єрмак зі свого боку пообіцяв, що звернеться до СБУ і ДБР. Усі деталі скандалу – читайте за посиланням.

      Згодом САП відкрила справу за зверненням Гео Лероса. А Андрій Єрмак заявив, що злиття документів якось пов'язане з розглядом у парламенті законів про регулювання банківської сфери і ринок землі.

      Пізніше були відкриті і кримінальні провадження, у яких фігурує й сам нардеп. Співробітини СБУ навіть приїздили до Гео Лероса, щоб вручити йому повістку на допит.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Гео Лерос Скандал між Єрмаком і Леросом
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