Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він
Брат голови ОПУ Андрія Єрмака Денис Єрмак вперше прокоментував провокативні записи про "торгування держпосадами".
Денис Єрмак у фейсбуці написав, що згідно із Законом України він вільний громадянин, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд ії резюме тощо.
Він наголосив, що не є державним чиновником і у нього є ГО «Українське Бюро Національного Розвитку» яке займається разробками, науковими адаптаціями проектів, пов’язаних з економікою, соціонікою.
Той факт, що мій брат працює в Офісі Президента не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність. Я український громадянин і свої права знаю,
– написав Денис Єрмак.
Новина доповнюється.
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