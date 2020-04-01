Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він

Брат голови ОПУ Андрія Єрмака Денис Єрмак вперше прокоментував провокативні записи про "торгування держпосадами".

Денис Єрмак у фейсбуці написав, що згідно із Законом України він вільний громадянин, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд ії резюме тощо.

Він наголосив, що не є державним чиновником і у нього є ГО «Українське Бюро Національного Розвитку» яке займається разробками, науковими адаптаціями проектів, пов’язаних з економікою, соціонікою.

Той факт, що мій брат працює в Офісі Президента не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність. Я український громадянин і свої права знаю,

– написав Денис Єрмак.

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