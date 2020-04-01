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      Денис Ермак впервые прокомментировал скандальные "пленки Лероса"

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      Денис Ермак / Фото из социальных сетей

      Брат главы ОПУ Андрея Ермака Денис Ермак впервые прокомментировал провокационные записи о "торговле госдолжностями".

      Денис Ермак в фейсбуке написал, что согласно Закону Украины он свободный гражданин, который имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проэктам, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное.

      Он отметил, что не является государственным чиновником и у него есть ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается разработкой, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой.

      Тот факт, что мой брат работает в Офисе Президента не должно ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю,
      – написал Денис Ермак.

      Новость дополняется.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины
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