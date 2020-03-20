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      Зеленский уволил своего советника Лероса: при чем здесь минские договоренности

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      Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гео Лероса от с должности советника президента. Официальная причина увольнения неизвестна, но в СМИ это связывают с якобы критикой деятельности главы Офиса Президента Андрея Ермака в Минске.

      Соответствующий указ об увольнении Гео Лероса опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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      Сам Гео Лерос уже отреагировал на свое увольнение. В Фейсбуке написал, что это означает, что Андрей Ермак уже прочитал его интервью.

      Кто такой Гео Лерос

      Гео Лерос – народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" и советник президента (с 24 июня 2019 до 20 марта 2020 года).

      До прихода в политику работал в сфере кинематографа. Лерос работал режиссером и арт-куратором. По образованию он юрист и имеет диплом по международному праву Академии адвокатуры Украины.

      Гео Лерос родился 24 апреля 1989 в Киеве. Сейчас ему 30 лет.

      Что известно о критике Леросом Ермака?
      Гео Лерос ранее заявлял в интервью, что заявление Ермака о "диалоге с Донбассом" – это заигрывание с агрессором. Он заявил о недопустимости переговоров в Минске с пророссийскими боевиками. Мол, кто подаст такой план на стол президенту, то его конкретно подставит.

      В то же время Лерос откровенно критиковал советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Он заявлял, что он переступил красные линии, а также записал обращение к Алексею Данилову, в котором просил уволить Сивохо.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики СНБО Сергей Сивохо Андрей Ермак Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Минские договоренности Слуга народа
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