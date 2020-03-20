15:07
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Зеленський звільнив свого радника Лероса: до чого тут мінські домовленості

      - Читать новость на русском
      Гео Лерос – більше не радник Зеленського / фото з фейсбуку депутата

      Президент України Володимир Зеленський звільнив Гео Лероса від виконання обов'язків радника президента. Офіційна причина звільнення невідома, але у ЗМІ це пов'язують з буцімто критикою діяльності голови Офісу Президента Андрія Єрмака у Мінську.

      Відповідний указ про звільнення Гео Лероса опублікований на сайті Офісу Президента України.

      Цікаво Сивохо назвав "Слуг народу" консервами, що розкрилися: відео

      Сам Гео Лерос уже відреагував на своє звільнення. У фейсбуці він написав, що це означає, що Андрій Єрмак уже прочитав його інтерв'ю.

      Хто такий Гео Лерос

      Гео Лерос – народний депутат України від фракції "Слуга народу" і радник президента (з 24 червня 2019 року до 20 березня 2020 року).

      До приходу у політику працював у сфері кінематографу. Лерос працював режисером і арт-куратором. За освітою він юрист і має диплом з міжнародного права в Академії адвокатури України.

      Гео Лерос народився 24 квітня 1989 року у місті Києві. Нині йому 30 років.

      Що відомо про критику Леросом Єрмака?Гео Лерос раніше заявляв в інтерв'ю, що заяви Єрмака про "діалог  з Донбасом" – це загравання з агресором. Він заявив про недопустимість перемовин у Мінську з проросійськими бойовиками. Мовляв, хто поставить такий план на стіл президенту, той його конкретно підставить.

      Водночас Лерос відверто критикував радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Він заявляв, що той переступив червоні лінії, і навіть писав звернення до Олексія Данілова, у якому просив звільнити Сивохо.

       

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України РНБО Сергій Сивохо Андрій Єрмак Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський Мінські домовленості Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Маніакальний ажіотаж довкола туалетного паперу: чому
      Зоя Казанжи
      сьогодні , 13:05 Україна на карантині: чи зростуть тарифи на таксі
      Світлана Попова
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      сьогодні , 12:15 Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий
      Соломія Ніколайчук
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук