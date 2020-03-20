Зеленський звільнив свого радника Лероса: до чого тут мінські домовленості

Президент України Володимир Зеленський звільнив Гео Лероса від виконання обов'язків радника президента. Офіційна причина звільнення невідома, але у ЗМІ це пов'язують з буцімто критикою діяльності голови Офісу Президента Андрія Єрмака у Мінську.

Відповідний указ про звільнення Гео Лероса опублікований на сайті Офісу Президента України.

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Сам Гео Лерос уже відреагував на своє звільнення. У фейсбуці він написав, що це означає, що Андрій Єрмак уже прочитав його інтерв'ю.

Хто такий Гео Лерос

Гео Лерос – народний депутат України від фракції "Слуга народу" і радник президента (з 24 червня 2019 року до 20 березня 2020 року).

До приходу у політику працював у сфері кінематографу. Лерос працював режисером і арт-куратором. За освітою він юрист і має диплом з міжнародного права в Академії адвокатури України.

Гео Лерос народився 24 квітня 1989 року у місті Києві. Нині йому 30 років.

Що відомо про критику Леросом Єрмака?Гео Лерос раніше заявляв в інтерв'ю, що заяви Єрмака про "діалог з Донбасом" – це загравання з агресором. Він заявив про недопустимість перемовин у Мінську з проросійськими бойовиками. Мовляв, хто поставить такий план на стіл президенту, той його конкретно підставить.



Водночас Лерос відверто критикував радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Він заявляв, що той переступив червоні лінії, і навіть писав звернення до Олексія Данілова, у якому просив звільнити Сивохо.