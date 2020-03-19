Сивохо назвав "Слуг народу" консервами, що розкрилися: відео

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо різко висловився про нардепів від "Слуги народу", що збирають підписи за його звільнення. Сам автор платформи примирення вважає її запуск успішним.

Сивохо, який отримав стусанів під час презентації Національної платформи примирення, гостро розкритикував нардепів від президентської фракції. Останні просять секретаря РНБО Олексія Данілова його звільнити. Різку заяву скандальний радник зробив під час інтерв’ю ютуб-каналу Klymenko Time.

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Консерви розкрилися, баночки луснули, і тепер видно. Спочатку – перша хвиля атаки на ініціативу президента. Зараз – друга хвиля, на мене. Для нас це знак, що, по-перше, ми рухаємося в правильному напрямку, а по-друге, люди себе проявляють,

– сказав Сивохо.

Незважаючи на гостру критику своєї діяльності з боку, як опозиції, так і президентської фракції, Сивохо вважає ідею Нацплатформи примирення успішною.

Донбас будемо повертати. А для цього необхідно мати уявлення про всі думки суспільства. Суспільство у нас багатошарове, потрібно зважати на позиції всіх верств суспільства. По суті, для цього і створена платформа – для спілкування і розуміння, як ми будемо повертати Донбас,

– сказав Сивохо.

Також він висловив надію на те, що консультативна рада з представниками ОРДЛО, про яку голова Офісу президента Андрій Єрмак домовився у Мінську, допоможе переговорам. Сам Сивохо готовий поїхати на підконтрольні території, адже вважає їх своєю домівкою. Проте наразі це неможливо – через карантин.



Дивіться інтерв'ю з Сергієм Сивохо:

Що відомо про скандал з Сивохо?У жовтні 2019 року Сергія Сивохо призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.



11 березня Сивохо назвав війну з Росією на Донбасі внутрішнім конфліктом України.



12 березня 2020 року Сивохо представив Національну платформу примирення і єдності. Під час презентації ативісти "Азову" увірвались у будівлю і вимагали від Сивохо пояснити свої слова. Виникла штовханина. Поліція затримала 15 осіб.



Нардепи від "Слуги народу" вимагали від Данілова звільнити скандального радника. Сам Данілов сказав, що Сивохо офіційно не представляє позицію РНБО.

Дивіться відео штовханини з Сивохо 12 березня: